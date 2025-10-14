Battlefield 6 поставила рекорд першого дня релізу: 747 тис. одночасних гравців

Компанія Electronic Arts запустила Battlefield 6 з приголомшливим успіхом – це не тільки найпотужніший старт в історії франшизи, але й один із найуспішніших релізів серед шутерів взагалі. Вже за кілька годин після виходу гра увійшла до топ-3 найпопулярніших ігор Steam, зібравши 747 тисяч одночасних гравців лише на цій платформі.

За даними інсайдера Kami, Battlefield 6 вже встановила рекорд як найпопулярніший платний шутер усіх часів, хоча офіційного підтвердження поки що немає. Для порівняння: цей результат лише трохи поступається таким гігантам, як Baldur’s Gate 3 (875 тис.) і Hogwarts Legacy (879 тис.).

Піковий онлайн Battlefield 6 — 747 тис. гравців у Steam.

Це значно вище, ніж під час відкритого бета-тесту (520 тис.), тобто підсумковий показник зріс на понад 220 тисяч гравців.

І це лише дані Steam. Гра також доступна в EA App, Epic Games Store, а також Xbox Series X/S і PlayStation 5, тому загальна кількість гравців вже може перевищувати кілька мільйонів.

Повернення до класики та технічні особливості

Battlefield 6 багато в чому стала поверненням до коріння серії. Розробники відмовилися від спірної системи «фахівців» з Battlefield 2042, повернувши звичний класичний військовий стиль, що нагадує Battlefield 3 data-end=”1371″>Bad Company 2.

Ключову роль у цьому відіграла ініціатива Battlefield Labs — програма відкритого тестування, де реальні гравці допомагали у розробці, як це реалізовано у Star Citizen. Завдяки цьому EA отримала зворотний зв’язок безпосередньо від спільноти.

Бета-версія вже до релізу отримала високі оцінки та відмінну стабільність серверів.

Оптимізація та продуктивність

Battlefield 6 – перша AAA-гра останніх років, оптимізована під високу частоту кадрів без рейтрейсингу. Розробники зробили ставку не на візуальні ефекти, а на продуктивність, що дозволяє запускати гру навіть на 5-річні ПК середнього рівня без втрати якості геймплею.

Мінімальні системні вимоги виявилися досить доступними, а ігровий двигун добре масштабується під різне обладнання. Це відчинило двері величезної аудиторії геймерів і стало однією з причин вибухового онлайн-зростання.