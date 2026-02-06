Baseus выпустила 200 Вт павербанк для ноутбуков  

Baseus выпустила 200 Вт павербанк для ноутбуков06.02.26
Baseus представила пауэрбанк EnerGeek GR11 общей мощностью 200 Вт с аккумулятором на 25 000 мА·ч и двумя кабелями USB-C в комплекте. Батарея состоит из пяти литий-ионных элементов автомобильного класса и обеспечивает энергетическую ёмкость 90 Вт·ч. Как сообщает Gizmochina, устройство предоставляет достаточно мощности для зарядки нескольких смартфонов и может питать ноутбуки.
Что известно
Выдвижной кабель USB-C обеспечивает выходную мощность до 140 Вт. Второй, съёмный кабель USB-C одновременно служит ремешком для переноски. Устройство поддерживает четыре выхода: один USB-A и три USB-C, а также два встроенных кабеля. Пауэрбанк может работать в нескольких сценариях, например заряжать два ноутбука мощностью 100 Вт + 100 Вт или обеспечивать 140 Вт + 22,5 Вт для ноутбука и телефона либо аксессуаров.
Новый пауэрбанк Baseus EnerGeek GR11 на 25 000 мА·ч и 200 Вт способен питать два ноутбука.
Поддержка стандартов и зарядка
Baseus GR11 поддерживает множество протоколов быстрой зарядки. Он совместим с PD 3.1, PPS, UFCS, QC 3.0 и фирменными стандартами Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei, Honor, OPPO и vivo. Также поддерживаются другие устройства, включая планшеты, портативные консоли, дроны и камеры.
Пауэрбанк заряжается с мощностью до 140 Вт. При подключении к совместимому зарядному устройству он восполняет заряд от 0 до 100% примерно за 1 час 45 минут. EnerGeek GR11 оснащён дисплеем, который показывает процент заряда батареи, текущую потребляемую или выходную мощность, а также приблизительное время зарядки или разрядки.
Охлаждение и конструкция
Портативное зарядное устройство получило трёхслойную систему охлаждения для предотвращения перегрева при высоких нагрузках. Она сочетает графен аэрокосмического класса, аэрогелевую изоляцию и регулировку температуры с помощью искусственного интеллекта. Корпус изготовлен из огнестойкого материала класса V0 и оснащён силиконовыми накладками против скольжения.
Продажи Baseus EnerGeek GR11 в Китае начнутся 9 февраля по цене около 62 долларов.
