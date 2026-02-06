Baseus випустила 200 Вт павербанк для ноутбуків  

Baseus випустила 200 Вт павербанк для ноутбуків06.02.26
Baseus представила пауербанк EnerGeek GR11 загальною потужністю 200 Вт з акумулятором на 25 000 мА·год та двома кабелями USB-C у комплекті. Батарея складається з п’яти літій-іонних елементів автомобільного класу та забезпечує енергетичну ємність 90 Вт·год. Як повідомляє Gizmochina, пристрій надає достатньо потужності для заряджання кількох смартфонів та може живити ноутбуки.
Що відомо
Висувний кабель USB-C забезпечує вихідну потужність до 140 Вт. Другий знімний кабель USB-C одночасно служить ремінцем для перенесення. Пристрій підтримує чотири виходи: один USB-A і три USB-C, а також два вбудовані кабелі. Пауербанк може працювати в декількох сценаріях, наприклад, заряджати два ноутбуки потужністю 100 Вт + 100 Вт або забезпечувати 140 Вт + 22,5 Вт для ноутбука і телефону або аксесуарів.
Новий пауербанк Baseus EnerGeek GR11 на 25 000 мА · год і 200 Вт здатний живити два ноутбуки.
Підтримка стандартів та заряджання
Baseus GR11 підтримує безліч протоколів швидкого заряджання. Він сумісний з PD 3.1, PPS, UFCS, QC 3.0 та фірмовими стандартами Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei, Honor, OPPO та vivo. Також підтримуються інші пристрої, включаючи планшети, портативні консолі, дрони та камери.
Пауербанк заряджається із потужністю до 140 Вт. При підключенні до сумісного зарядного пристрою він заряджає від 0 до 100% приблизно за 1 годину 45 хвилин. EnerGeek GR11 оснащений дисплеєм, який показує відсоток заряду батареї, поточну споживану або вихідну потужність, а також приблизний час заряджання або розряджання.
Охолодження та конструкція
Портативний зарядний пристрій отримав тришарову систему охолодження для запобігання перегріву при високих навантаженнях. Вона поєднує графен аерокосмічного класу, аерогелеву ізоляцію та регулювання температури за допомогою штучного інтелекту. Корпус виготовлений з вогнестійкого матеріалу класу V0 та оснащений силіконовими накладками проти ковзання.
Продаж Baseus EnerGeek GR11 в Китаї розпочнеться 9 лютого за ціною близько 62 доларів.
