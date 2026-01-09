Baseus Spacemate RD1 Pro — универсальная док-станция ​​»15 в 1″ с поддержкой беспроводной зарядки Qi 2

Baseus представила новый аксессуар для организации рабочего места — многофункциональную док-станцию Spacemate RD1 Pro формата 15-в-1. Устройство объединяет большое количество разъёмов, поддержку мощной зарядки и ориентировано на повседневное использование с ноутбуками и другими устройствами.

Baseus Spacemate RD1 Pro получила расширенный набор интерфейсов, рассчитанный на подключение периферии и внешних дисплеев. Док-станция оснащена двумя видеовыходами HDMI, один из которых поддерживает вывод изображения в разрешении 4K с частотой до 120 Гц. Также предусмотрен гигабитный сетевой порт, слоты для карт памяти SD и microSD, несколько разъёмов USB-C и USB-A, что позволяет одновременно подключать накопители, аксессуары и периферийные устройства.

Оснащение док станции Baseus Spacemate RD1 Pro

Зарядные возможности модели также стали одной из ключевых особенностей. Каждый порт USB-C с поддержкой Power Delivery способен выдавать до 100 Вт, при этом суммарная выходная мощность достигает 160 Вт. Дополнительно док-станция поддерживает стандарт беспроводной зарядки Qi 2, что позволяет заряжать смартфоны и совместимые аксессуары с мощностью до 25 Вт без использования кабелей.

Устройство совместимо с операционными системами Windows, macOS и Linux. Spacemate RD1 Pro может выводить изображение либо на один монитор с параметрами 4K и 120 Гц, либо на два экрана с разрешением 4K при 60 Гц. Передача данных через USB-C осуществляется со скоростью до 10 Гбит/с, что соответствует требованиям для работы с внешними накопителями и высококачественным видеосигналом.

На передней панели корпуса размещён встроенный дисплей, который в реальном времени отображает состояние подключённых портов и текущую мощность зарядки. Для поддержания стабильной работы при высокой нагрузке внутри корпуса установлена активная система охлаждения.

Стоимость док-станции Baseus Spacemate RD1 Pro в конфигурации «15 в 1» составляет 200 долларов. В продаже устройство появится до конца текущего месяца.