Baseus Spacemate RD1 Pro – універсальна док-станція “15 в 1” з підтримкою бездротової зарядки Qi 2

Baseus представила новий аксесуар для організації робочого місця – багатофункціональну док-станцію Spacemate RD1 Pro формату 15-в-1. Пристрій поєднує велику кількість роз’ємів, підтримку потужної зарядки та орієнтоване на повсякденне використання з ноутбуками та іншими пристроями.

Baseus Spacemate RD1 Pro отримала розширений набір інтерфейсів, розрахований на підключення периферії та зовнішніх дисплеїв. Док-станція оснащена двома відеовиходами HDMI, один з яких підтримує виведення зображення з роздільною здатністю 4K з частотою до 120 Гц. Також передбачено гігабітний мережевий порт, слоти для карт пам’яті SD та microSD, кілька роз’ємів USB-C та USB-A, що дозволяє одночасно підключати накопичувачі, аксесуари та периферійні пристрої.

Обладнання док станції Baseus Spacemate RD1 Pro

Зарядні можливості моделі стали однією з ключових особливостей. Кожен порт USB-C з підтримкою Power Delivery здатний видавати до 100 Вт, сумарна вихідна потужність досягає 160 Вт. Додатково док-станція підтримує стандарт бездротової зарядки Qi 2, що дозволяє заряджати смартфони та сумісні аксесуари потужністю до 25 Вт без використання кабелів.

Пристрій сумісний із операційними системами Windows, macOS та Linux. Spacemate RD1 Pro може виводити зображення або на один монітор з параметрами 4K і 120 Гц, або на два екрани з роздільною здатністю 4K при 60 Гц. Передача даних через USB-C здійснюється зі швидкістю до 10 Гбіт/с, що відповідає вимогам для роботи із зовнішніми накопичувачами та високоякісним відеосигналом.

На передній панелі корпусу розміщено вбудований дисплей, який у реальному часі відображає стан підключених портів та поточну потужність заряджання. Для підтримки стабільної роботи при високому навантаженні всередині корпусу встановлено активну систему охолодження.

Вартість док-станції Baseus Spacemate RD1 Pro у конфігурації «15 в 1» складає 200 доларів. У продажу пристрій з’явиться до кінця місяця.