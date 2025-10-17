Baseus EnerGeek GX11 — портативный аккумулятор со встроенным 4G-роутером17.10.25
Компания Baseus анонсировала новый гибридный девайс EnerGeek GX11, который объединяет три функции в одном корпусе: внешний аккумулятор ёмкостью 20 000 мА·ч, зарядное устройство мощностью 67 Вт и мобильную точку доступа 4G.
Устройство выполнено в компактном корпусе и позиционируется как универсальный помощник для путешественников, журналистов, бизнесменов и геймеров, которым важны стабильное подключение и быстрая зарядка.
Основные характеристики Baseus EnerGeek GX11:
- Ёмкость аккумулятора: 20 000 мА·ч
- Мощность зарядки: до 67 Вт (USB-C PD и USB-A QC)
- Мобильное подключение: 4G с CloudSIM от uCloudlink
- Скорость интернета: до 150 Мбит/с на приём, 50 Мбит/с на отдачу
- Поддержка 13 глобальных диапазонов частот, совместимость с ATT, T-Mobile, Verizon и другими операторами
- Возможность одновременного подключения трёх устройств и раздачи интернета на 10 девайсов
Технология CloudSIM позволяет EnerGeek GX11 автоматически подключаться к локальным сетям более чем в 150 странах, что исключает необходимость физической SIM-карты и снижает расходы на роуминг. Устройство уже доступно на официальном сайте Baseus и у партнёров по цене около $130.
