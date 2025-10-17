Baseus EnerGeek GX11 – портативний акумулятор із вбудованим 4G-роутером

Компанія Baseus анонсувала новий гібридний девайс EnerGeek GX11, який поєднує три функції в одному корпусі: зовнішній акумулятор ємністю 20 000 мА·год, зарядний пристрій потужністю 67 Вт та мобільну точку доступу 4G.

Пристрій виконаний у компактному корпусі та позиціонується як універсальний помічник для мандрівників, журналістів, бізнесменів та геймерів, яким важливе стабільне підключення та швидка зарядка.

Основні характеристики Baseus EnerGeek GX11:

Ємність акумулятора: 20 000 мА·год

Потужність заряджання: до 67 Вт (USB-C PD та USB-A QC)

Мобільне підключення: 4G з CloudSIM від uCloudlink

Швидкість інтернету: до 150 Мбіт/с на прийом, 50 Мбіт/с на віддачу

Підтримка 13 глобальних діапазонів частот, сумісність з ATT, T-Mobile, Verizon та іншими операторами

Можливість одночасного підключення трьох пристроїв та роздачі інтернету на 10 девайсів

Технологія CloudSIM дозволяє EnerGeek GX11 автоматично підключатися до локальних мереж більш ніж у 150 країнах, що унеможливлює фізичну SIM-картку та знижує витрати на роумінг. Пристрій доступний на офіційному сайті Baseus і у партнерів за ціною близько $130.