Baseus 140W – компактное зарядное устройство со встроенным TFT-дисплеем22.10.25
Компания Baseus представила новое зарядное устройство мощностью 140 Вт с встроенным TFT-дисплеем. Главная особенность новинки — фронтальное расположение всех портов и экрана, что делает устройство особенно удобным для использования на рабочем столе.
Зарядное устройство Baseus 140W поддерживает мощность до 140 Вт через порты USB-C1 и USB-C2, до 100 Вт через USB-C3 и до 44 Вт через USB-A. Среди поддерживаемых стандартов — PD 3.1, PPS, UFCS, а также фирменная технология 120Вт Xiaomi Surge Charge.
Встроенный цветной TFT-дисплей отображает текущую мощность, общее время зарядки и температуру устройства. Габариты зарядки составляют 78×60×36 мм, предусмотрены складные вилки, а сама модель доступна в двух цветах — серебристом и черном.
Baseus 140W позволяет одновременно заряжать до четырех устройств — ноутбуки, смартфоны, планшеты и другие гаджеты — без потери скорости. Благодаря поддержке протоколов UFCS и PD 3.1, зарядка совместима с продукцией Xiaomi, Apple, Huawei и другими популярными брендами. Стоимость устройства составляет примерно $33 (в пересчете с юаней).
