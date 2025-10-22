Baseus 140W – компактний зарядний пристрій із вбудованим TFT-дисплеєм22.10.25
Компанія Baseus представила новий зарядний пристрій потужністю 140 Вт із вбудованим TFT-дисплеєм. Головна особливість новинки – фронтальне розташування всіх портів та екрану, що робить пристрій особливо зручним для використання на робочому столі.
Зарядний пристрій Baseus 140W підтримує потужність до 140 Вт через порти USB-C1 та USB-C2, до 100 Вт через USB-C3 та до 44 Вт через USB-A. Серед стандартів, що підтримуються, — PD 3.1, PPS, UFCS, а також фірмова технологія 120Вт Xiaomi Surge Charge.
Вбудований кольоровий TFT-дисплей відображає поточну потужність, загальний час заряджання та температуру пристрою. Габарити зарядки становлять 78×60×36 мм, передбачені складні вилки, а сама модель доступна у двох кольорах – сріблястому та чорному.
Baseus 140W дозволяє одночасно заряджати до чотирьох пристроїв – ноутбуки, смартфони, планшети та інші гаджети – без втрати швидкості. Завдяки підтримці протоколів UFCS та PD 3.1, зарядка сумісна з продукцією Xiaomi, Apple, Huawei та іншими популярними брендами. Вартість пристрою становить приблизно $33 (у перерахунку з юанею).
