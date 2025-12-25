  

Аудио система Samsung Music Frame получила лимитированную версию «Города Украины»

25.12.25

Samsung Music Frame Ukraine edition

 

Компания Samsung в 2024 году представила аудиосистему Music Frame, вдохновлённую телевизорами серии The Frame и сочетающую акустические возможности с интерьерным форматом. Samsung объявила о выпуске специальной лимитированной коллекции под названием «Города Украины», созданной совместно с дизайнерским агентством KOTIKINC.

 

В рамках этой серии были разработаны пять художественных панелей, посвященных Киеву, Львову, Харькову, Донецку и Одессе. Каждая из них выполнена в минималистическом стиле и по-своему передает атмосферу и характер выбранного города, интерпретирует его визуальный образ через лаконичные формы и цвета.

 

Идея создания Samsung Music Frame «Города Украины»

 

В Samsung отмечают, что цель проекта заключалась в создании не просто технологического устройства, а предмета интерьера, способного вызывать эмоциональный отзыв и ассоциироваться с любимыми для украинцев местами. По задумке компании, Music Frame с новыми артпанелями должен восприниматься как часть жилого пространства, а не только как аудиотехника.

 

Одну из пяти панелей из лимитированной коллекции покупатели смогут получить в подарок при покупке аудиосистемы Music Frame в официальном магазине Samsung. Акция будет действовать с 16 декабря 2025 года и продлится до конца февраля 2026 года.

 

Сама аудиосистема Music Frame поддерживает объемный звук Dolby Atmos, способна подключаться к телевизорам Samsung и работать как в режиме автономной колонки, так и в составе домашнего кинотеатра. Устройство также оснащено технологией Q-Symphony для синхронной работы с телевизорами бренда и трехсторонней акустической системой, обеспечивающей равномерное распространение звука в помещении.


