Аудіо система Samsung Music Frame отримала лімітовану версію «Міста України»25.12.25
Компанія Samsung у 2024 році представила аудіосистему Music Frame, натхненну телевізорами серії The Frame та поєднує акустичні можливості з інтер’єрним форматом. Samsung оголосила про випуск спеціальної лімітованої колекції під назвою “Міста України”, створеної спільно з дизайнерським агентством KOTIKINC.
У рамках цієї серії було розроблено п’ять художніх панелей, присвячених Києву, Львову, Харкову, Донецьку та Одесі. Кожна з них виконана в мінімалістичному стилі та по-своєму передає атмосферу та характер обраного міста, інтерпретує його візуальний образ через лаконічні форми та кольори.
Ідея створення Samsung Music Frame «Міста України»
У Samsung зазначають, що мета проекту полягала у створенні не просто технологічного пристрою, а предмета інтер’єру, здатного викликати емоційний відгук та асоціюватися з улюбленими для українців місцями. За задумом компанії, Music Frame з новими артпанелями має сприйматися як частина житлового простору, а не лише як аудіотехніка.
Одну з п’яти панелей із лімітованої колекції покупці зможуть отримати в подарунок при покупці аудіосистеми Music Frame в офіційному магазині Samsung. Акція діятиме з 16 грудня 2025 року та триватиме до кінця лютого 2026 року.
Сама аудіосистема Music Frame підтримує об’ємний звук Dolby Atmos, здатна підключатися до телевізорів Samsung та працювати як у режимі автономної колонки, так і у складі домашнього кінотеатру. Пристрій також оснащений технологією Q-Symphony для синхронної роботи з телевізорами бренду та тристоронньою акустичною системою, що забезпечує рівномірне поширення звуку у приміщенні.
