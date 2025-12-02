Audi возвращает физические кнопки на рули новых моделей  

Audi возвращает физические кнопки на рули новых моделей02.12.25
Audi готовит серию обновлений для моделей 2026 года, включая A5, A6, Q5, A6 e-tron и Q6 e-tron. Нововведения затрагивают не только программное обеспечение и системы безопасности, но и элементы управления, направленные на повышение комфорта и удовольствия от вождения.
Основные изменения касаются интерьера. Как и Volkswagen, Audi признала, что сенсорные кнопки на руле не получили положительных отзывов от клиентов. Поэтому с 2026 года упомянутые модели будут оснащаться обновлённым рулём с двумя физическими колесиками прокрутки. Эти элементы вернут тактильную точность, которой не хватало при использовании сенсорных кнопок.
Что еще нового в Audi S5 и S6 e-tron
Для моделей S5 и S6 e-tron добавлен режим Dynamic Plus, который позволяет раскрыть динамический потенциал автомобилей, обеспечивая контролируемый занос задней оси, несмотря на продвинутую систему полного привода quattro и распределение тормозных усилий.
На всех моделях, построенных на платформе Premium Platform Electric (PPE), модернизирована система рекуперативного торможения. Водители смогут использовать режим «одной педали», плавно останавливая автомобиль без применения фрикционных тормозов.
Audi также внедряет более совершенную версию системы помощи водителю на моделях платформ PPE и PPC. С 2026 года автомобили смогут самостоятельно менять полосу движения при включении сигнала поворота водителем. Появится функция «обученного» парковочного манёвра, которая способна пройти до 200 метров на частной территории, повторяя заранее сохранённый маршрут к месту парковки или от него.
Новый A6 получит цифровые матричные LED-фары и цифровые OLED-задние фонари с настраиваемой световой подписью.
Некоторые модели будут оснащены встроенным видеорегистратором около зеркала заднего вида, который записывает видео в разрешении 4K как во время движения, так и на стоянке.
В салоне добавлены новые сценарии настроения, или «миры впечатлений», которые регулируют внутреннее освещение, звук, климат-контроль и функции массажа. Обновлена и бортовая игровая система: теперь контроллеры можно подключать по Bluetooth.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
Портативная колонка давно перестала быть просто аксессуаром для смартфона или ноутбука. Она стала инструментом для создания атмосферы – от камерной встречи до масштабной вечеринки.
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
Лучшие мониторы 27, 32 и 34 дюйма – выбор для игр или работы
Какой смартфон Xiaomi купить — линейки Xiaomi 2025
Мыши Logitech: обзор 6 лучших моделей
Audi возвращает физические кнопки на рули новых моделей Audi автомобиль
Audi признала, что сенсорные кнопки на руле не получили положительных отзывов от клиентов
Alibaba представила умные очки со сменными аккумуляторами носимые устройства
Все варианты устройств тесно связаны с моделями ИИ Alibaba Qwen и приложением Qwen App. Управление доступно через голосовую команду «Hey Qwen»
Audi возвращает физические кнопки на рули новых моделей
Alibaba представила умные очки со сменными аккумуляторами
Sony LYTIA 901 — первый смартфонный сенсор компании на 200 Мпикс
Робот Sunday Memo с ИИ берет бытовую рутину на себя
Lumia 2 — смарт сережки с мониторингом здоровья
IKEA представила необычные Bluetooth-колонки Solskydd и Kulglass
Microsoft переведет проводник файлов Windows 11 в фоновый режим