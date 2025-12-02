Audi возвращает физические кнопки на рули новых моделей

Audi готовит серию обновлений для моделей 2026 года, включая A5, A6, Q5, A6 e-tron и Q6 e-tron. Нововведения затрагивают не только программное обеспечение и системы безопасности, но и элементы управления, направленные на повышение комфорта и удовольствия от вождения.

Основные изменения касаются интерьера. Как и Volkswagen, Audi признала, что сенсорные кнопки на руле не получили положительных отзывов от клиентов. Поэтому с 2026 года упомянутые модели будут оснащаться обновлённым рулём с двумя физическими колесиками прокрутки. Эти элементы вернут тактильную точность, которой не хватало при использовании сенсорных кнопок.

Что еще нового в Audi S5 и S6 e-tron

Для моделей S5 и S6 e-tron добавлен режим Dynamic Plus, который позволяет раскрыть динамический потенциал автомобилей, обеспечивая контролируемый занос задней оси, несмотря на продвинутую систему полного привода quattro и распределение тормозных усилий.

На всех моделях, построенных на платформе Premium Platform Electric (PPE), модернизирована система рекуперативного торможения. Водители смогут использовать режим «одной педали», плавно останавливая автомобиль без применения фрикционных тормозов.

Audi также внедряет более совершенную версию системы помощи водителю на моделях платформ PPE и PPC. С 2026 года автомобили смогут самостоятельно менять полосу движения при включении сигнала поворота водителем. Появится функция «обученного» парковочного манёвра, которая способна пройти до 200 метров на частной территории, повторяя заранее сохранённый маршрут к месту парковки или от него.

Новый A6 получит цифровые матричные LED-фары и цифровые OLED-задние фонари с настраиваемой световой подписью.

Некоторые модели будут оснащены встроенным видеорегистратором около зеркала заднего вида, который записывает видео в разрешении 4K как во время движения, так и на стоянке.

В салоне добавлены новые сценарии настроения, или «миры впечатлений», которые регулируют внутреннее освещение, звук, климат-контроль и функции массажа. Обновлена и бортовая игровая система: теперь контроллеры можно подключать по Bluetooth.