Audi повертає фізичні кнопки на кермо нових моделей

Audi готує серію оновлень для моделей 2026 року, включаючи A5, A6, Q5, A6 e-tron та Q6 e-tron. Нововведення торкаються не тільки програмного забезпечення та системи безпеки, але й елементів управління, спрямованих на підвищення комфорту та задоволення від водіння.

Основні зміни стосуються інтер’єру. Як і Volkswagen, Audi визнала, що сенсорні кнопки на кермі не отримали позитивних відгуків від клієнтів. Тому з 2026 року згадані моделі оснащуватимуться оновленим кермом з двома фізичними коліщатками прокручування. Ці елементи повернуть тактильну точність, якої не вистачало під час використання сенсорних кнопок.

Що ще нового в Audi S5 та S6 e-tron

Для моделей S5 та S6 e-tron доданий режим Dynamic Plus, який дозволяє розкрити динамічний потенціал автомобілів, забезпечуючи контрольоване занесення задньої осі, незважаючи на просунуту систему повного приводу quattro та розподіл гальмівних зусиль.

На всіх моделях, побудованих на платформі Premium Platform Electric (PPE) модернізовано систему рекуперативного гальмування. Водії зможуть використовувати режим “однієї педалі”, плавно зупиняючи автомобіль без застосування фрикційних гальм.

Audi також впроваджує досконалішу версію системи допомоги водію на моделях платформ PPE та PPC. З 2026 року автомобілі зможуть самостійно змінювати смугу руху під час увімкнення сигналу повороту водієм. З’явиться функція «навченого» маневру паркування, яка здатна пройти до 200 метрів на приватній території, повторюючи заздалегідь збережений маршрут до місця паркування або від нього.

Новий A6 отримає цифрові матричні LED-фари і цифрові OLED-задні ліхтарі з світловим підписом, що налаштовується.

Деякі моделі будуть оснащені вбудованим відеореєстратором біля дзеркала заднього виду, який записує відео з роздільною здатністю 4K як під час руху, так і на стоянці.

У салоні додані нові сценарії настрою, чи «світи вражень», які регулюють внутрішнє освітлення, звук, клімат-контроль та функції масажу. Оновлено і бортову ігрову систему: тепер контролери можна підключати через Bluetooth.