Audi представила концепт своего гоночного болида Формулы-1

Audi представила концепт своего гоночного болида Формулы-119.11.25
В 2026 Audi впервые дебютирует в Формуле-1 со своей заводской командой и собственной силовой установкой, разработанной в Германии. В рамках анонса в Audi Brand Experience Center в Мюнхене компания представила концепт R26, отражающий новую визуальную идентичность бренда.
Концепт R26 отличается минималистическими графическими поверхностями и четкими линиями, гармонично сочетающимися с формами гоночного болида. Цветовая палитра включает в себя титановый, карбоновый черный и красный оттенки, а красные кольца стали характерным элементом нового стиля Audi. Главный креативный директор бренда Массимо Фрасчелла отметил, что дизайн R26 не только символизирует команду Audi F1, но и влияет на серийные автомобили компании в будущем.
Разработка болида Ф-1 Audi
Разработка силовой установки для Формулы 1 ведется с весны 2022 года. Она включает в себя 1,6-литровый турбодвигатель V6, систему рекуперации энергии ERS с накопителем энергии ES и электродвигателем-генератором MGU-K, а также электронный блок управления CU-K. Отдельно в Нойбурге создается коробка передач. Новый технический регламент направлен на большую совместимость с дорожными автомобилями и предусматривает увеличенную мощность электродвигателя, который в будущем будет иметь сравнимую производительность с двигателем внутреннего сгорания, который с 2026 года будет работать на устойчивом топливе. С 2022 года Audi сотрудничает в этой сфере с британской BP.
Гоночные болиды собирают на заводе Формулы-1 в Хинвиле (Швейцария), где планируют и организуют гоночные мероприятия. С лета 2025 года в Бистере (Великобритания) работает технологический офис Audi F1. Команда получила поддержку трех глобальных партнеров Adidas, BP и Revolut, причем последняя станет титульным спонсором. Для участия в Формуле-1 Audi приобрела швейцарский концерн Sauber Group, что позволило привлечь инвестиции в суверенный фонд Катара.
Кто управляет командой Ауди
Проект возглавляют опытные менеджеры Формулы-1: бывший руководитель Ferrari Матти Бинотто и Джонатан Уитли, которые подчиняются генеральному директору Audi Герноту Дельнеру. В состав команды также вошли опытный немецкий пилот Нико Хюлькенберг и молодой бразильский талант Габриэль Бортолетто.
Официальная презентация команды пройдет в январе 2026 года. После этого в Барселоне пройдут первые закрытые тест-драйвы нового поколения болидов, а в феврале на трассе в Бахрейне заводская команда проведет первые публичные испытания. Дебют Audi в Формуле-1 состоится на Гран-при Австралии в Мельбурне с 6 по 8 марта 2026 года.
