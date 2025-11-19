Ауді представила концепт свого першого гоночного боліда Формули-1

Ауді представила концепт свого першого гоночного боліда Формули-119.11.25
У 2026 Audi вперше дебютує у Формулі-1 зі своєю заводською командою та власною силовою установкою, розробленою у Німеччині. В рамках анонсу в Audi Brand Experience Center у Мюнхені компанія представила концепт R26, що відображає нову візуальну ідентичність бренду.
Концепт R26 відрізняється мінімалістичними графічними поверхнями та чіткими лініями, що гармонійно поєднуються з формами гоночного боліда. Колірна палітра включає титановий, карбоновий чорний і червоний відтінки, а червоні кільця стали характерним елементом нового стилю Audi. Головний креативний директор бренду Массімо Фрасчелла зазначив, що дизайн R26 не лише символізує команду Audi F1, а й впливає на серійні автомобілі компанії у майбутньому.
Розробка боліду Ф-1 Audi
Розробка силової установки для Формули 1 проводиться з весни 2022 року. Вона включає 1,6-літровий турбодвигун V6, систему рекуперації енергії ERS з накопичувачем енергії ES і електродвигуном-генератором MGU-K, а також електронний блок управління CU-K. Окремо у Нойбурзі створюється коробка передач. Новий технічний регламент спрямований на велику сумісність із дорожніми автомобілями та передбачає збільшену потужність електродвигуна, який у майбутньому матиме порівнянну продуктивність із двигуном внутрішнього згоряння, який з 2026 року працюватиме на стійкому паливі. З 2022 року Audi співпрацює у цій сфері з британською ВР.
Гоночні боліди збирають на заводі Формули-1 у Хінвілі (Швейцарія), де планують та організують гоночні заходи. З літа 2025 року у Бістері (Велика Британія) працює технологічний офіс Audi F1. Команда отримала підтримку трьох глобальних партнерів Adidas, BP та Revolut, причому остання стане титульним спонсором. Для участі у Формулі-1 Audi придбала швейцарський концерн Sauber Group, що дозволило залучити інвестиції до суверенного фонду Катару.
Хто керує командою Ауді
Проект очолюють досвідчені менеджери Формули-1: колишній керівник Ferrari Матті Бінотто та Джонатан Уітлі, які підпорядковуються генеральному директору Audi Герноту Дельнеру. До складу команди також увійшли досвідчений німецький пілот Ніко Хюлькенберг та молодий бразильський талант Габріель Бортолетто.
Офіційна презентація команди відбудеться у січні 2026 року. Після цього в Барселоні відбудуться перші закриті тест-драйви нового покоління болідів, а в лютому на трасі в Бахрейні заводська команда проведе перші публічні випробування. Дебют Audi у Формулі-1 відбудеться на Гран-прі Австралії у Мельбурні з 6 по 8 березня 2026 року.
Ауді представила концепт свого першого гоночного боліда Формули-1
