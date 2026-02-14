Audi A6 e-tron 2026 и Q6 e-tron 2027 снова получат кнопки на руле, поддержку ChatGPT и обмен данными про выбоины

Компания Audi объявила о модернизации электрических моделей Audi A6 e-tron и Audi Q6 e-tron 2027 модельного года. Изменения отражают пересмотр подхода к управлению функциями автомобиля и интерфейсам в салоне. В последние годы многие автопроизводители переносили ключевые элементы управления на сенсорные дисплеи, однако такая тенденция вызывала критику водителей, которым было сложнее взаимодействовать с автомобилем во время движения. Теперь Audi возвращает на рулевое колесо физические кнопки и колесики прокрутки, чтобы упростить управление и повысить удобство в поездках. Ранее подобные решения уже внедрили Hyundai и Volkswagen.

Интерфейс и новые режимы отображения

В интерьере обновлённых электромобилей возник изменённый пользовательский интерфейс. Компания использовала дизайн экранов, ранее примененный в более компактной модели Q3. Он отличается меньшим количеством иконок и более упорядоченной структурой, что позволяет быстрее находить нужные функции и меньше отвлекаться от дороги.

Цифровая приборная панель получила три варианта отображения. Водитель может выбрать традиционный режим с круглыми шкалами, полноэкранную навигационную карту либо интерфейс с данными о работе систем помощи водителю. Такой подход позволяет адаптировать отображение информации под разные сценарии движения.

Режимы движения и обновления

Спортивная версия Audi S6 e-tron получила новый режим Dynamic Plus, предусматривающий контролируемое боковое скольжение автомобиля. Система задействует полный привод и электронное управление тормозами, позволяя машине двигаться в заносе под контролем электроники. В салоне активируется гоночный интерфейс с таймером кругов.

Для повседневной езды предусматривается новый помощник на базе искусственного интеллекта. Он анализирует действия водителя, включая нажатие на педали и автоматически подбирает оптимальный режим движения. Таким образом, автомобиль постепенно адаптируется к стилю вождения владельца.

Изменения в тормозной системе и рекуперации энергии

Техническое обновление затронуло и тормозную систему. В моделях Audi A6 e-tron и Q6 e-tron 2027 года реализована возможность полной остановки автомобиля исключительно за счет электромоторов. Во многих электромобилях фрикционные тормоза подключаются на последних метрах перед остановкой, однако в данном случае система рекуперации способна преобразовывать больше кинетической энергии обратно в электричество. Это позволяет повысить общую эффективность использования энергии.

Водитель и обмен данными

Программные функции помощи водителю были значительно доработаны. На трассе смену полосы можно инициировать включением указателя поворота: система самостоятельно проверяет безопасность манёвра и управляет рулевым управлением. Автомобиль также считывает дорожные знаки и автоматически корректирует скорость по ограничениям.

Через автомобили Audi могут обмениваться данными друг с другом. Если одна из машин фиксирует серьезную выбоину на дороге, информация передается другим автомобилям, чтобы они могли заранее снизить скорость. Такой обмен данными призван повысить безопасность и снизить риск повреждений.

Новые функции парковки и встроенный видеорегистратор

Парковочные способности также расширены. Audi Q6 e-tron 2027 модельного года способен запомнить до пяти разных мест для парковки. После однократного обучения сложному маневру автомобиль сможет выполнять его самостоятельно. Предусмотрена и функция дистанционной парковки со смартфона, когда водитель находится вне автомобиля.

Дополнительно в автомобиле появился встроенный видеорегистратор. Он автоматически сохраняет видео в случае дорожно-транспортного происшествия или резкого торможения, что может быть полезным при анализе инцидентов.

Голосовой ассистент и функции комфорта

Голосовой ассистент в новых моделях работает на базе ChatGPT. Водителю не требуется формулировать точные команды: система способна распознавать естественные фразы и находить нужные объекты. Помощник также взаимодействует с электронной почтой и календарем, постепенно изучая привычки владельца. Со временем автомобиль может автоматически активировать определённые функции, если они регулярно используются в одних и тех же ситуациях.

Габариты Audi A6 e-tron составляют около 4,93 метра в длину, в то время как длина Q6 e-tron достигает примерно 4,77 метра. В салоне предусмотрены дополнительные функции комфорта. Система может изменять освещение, включать спокойную музыку и активировать массаж сидений. Предусмотрены разные режимы атмосферы в салоне, которые регулируют подсветку и климат в зависимости от выбранного сценария. Во время зарядки доступен режим Power Nap для отдыха водителя.

Сроки выхода и стоимость

Продажи Audi A6 e-tron и Q6 e-tron 2027 модельного года должны начаться в конце 2026 года. Начальная цена A6 e-tron заявлена ​​на уровне 56 900 евро, тогда как базовая версия Q6 e-tron оценивается примерно в 55 100 евро.