Audi A6 e-tron 2026 и Q6 e-tron 2027 снова получат кнопки на руле, поддержку ChatGPT и обмен данными про выбоины  

Audi A6 e-tron 2026 и Q6 e-tron 2027 снова получат кнопки на руле, поддержку ChatGPT и обмен данными про выбоины14.02.26
Компания Audi объявила о модернизации электрических моделей Audi A6 e-tron и Audi Q6 e-tron 2027 модельного года. Изменения отражают пересмотр подхода к управлению функциями автомобиля и интерфейсам в салоне. В последние годы многие автопроизводители переносили ключевые элементы управления на сенсорные дисплеи, однако такая тенденция вызывала критику водителей, которым было сложнее взаимодействовать с автомобилем во время движения. Теперь Audi возвращает на рулевое колесо физические кнопки и колесики прокрутки, чтобы упростить управление и повысить удобство в поездках. Ранее подобные решения уже внедрили Hyundai и Volkswagen.
Интерфейс и новые режимы отображения
В интерьере обновлённых электромобилей возник изменённый пользовательский интерфейс. Компания использовала дизайн экранов, ранее примененный в более компактной модели Q3. Он отличается меньшим количеством иконок и более упорядоченной структурой, что позволяет быстрее находить нужные функции и меньше отвлекаться от дороги.
Цифровая приборная панель получила три варианта отображения. Водитель может выбрать традиционный режим с круглыми шкалами, полноэкранную навигационную карту либо интерфейс с данными о работе систем помощи водителю. Такой подход позволяет адаптировать отображение информации под разные сценарии движения.
Режимы движения и обновления
Спортивная версия Audi S6 e-tron получила новый режим Dynamic Plus, предусматривающий контролируемое боковое скольжение автомобиля. Система задействует полный привод и электронное управление тормозами, позволяя машине двигаться в заносе под контролем электроники. В салоне активируется гоночный интерфейс с таймером кругов.
Для повседневной езды предусматривается новый помощник на базе искусственного интеллекта. Он анализирует действия водителя, включая нажатие на педали и автоматически подбирает оптимальный режим движения. Таким образом, автомобиль постепенно адаптируется к стилю вождения владельца.
Изменения в тормозной системе и рекуперации энергии
Техническое обновление затронуло и тормозную систему. В моделях Audi A6 e-tron и Q6 e-tron 2027 года реализована возможность полной остановки автомобиля исключительно за счет электромоторов. Во многих электромобилях фрикционные тормоза подключаются на последних метрах перед остановкой, однако в данном случае система рекуперации способна преобразовывать больше кинетической энергии обратно в электричество. Это позволяет повысить общую эффективность использования энергии.
Водитель и обмен данными
Программные функции помощи водителю были значительно доработаны. На трассе смену полосы можно инициировать включением указателя поворота: система самостоятельно проверяет безопасность манёвра и управляет рулевым управлением. Автомобиль также считывает дорожные знаки и автоматически корректирует скорость по ограничениям.
Через автомобили Audi могут обмениваться данными друг с другом. Если одна из машин фиксирует серьезную выбоину на дороге, информация передается другим автомобилям, чтобы они могли заранее снизить скорость. Такой обмен данными призван повысить безопасность и снизить риск повреждений.
Новые функции парковки и встроенный видеорегистратор
Парковочные способности также расширены. Audi Q6 e-tron 2027 модельного года способен запомнить до пяти разных мест для парковки. После однократного обучения сложному маневру автомобиль сможет выполнять его самостоятельно. Предусмотрена и функция дистанционной парковки со смартфона, когда водитель находится вне автомобиля.
Дополнительно в автомобиле появился встроенный видеорегистратор. Он автоматически сохраняет видео в случае дорожно-транспортного происшествия или резкого торможения, что может быть полезным при анализе инцидентов.
Голосовой ассистент и функции комфорта
Голосовой ассистент в новых моделях работает на базе ChatGPT. Водителю не требуется формулировать точные команды: система способна распознавать естественные фразы и находить нужные объекты. Помощник также взаимодействует с электронной почтой и календарем, постепенно изучая привычки владельца. Со временем автомобиль может автоматически активировать определённые функции, если они регулярно используются в одних и тех же ситуациях.
Габариты Audi A6 e-tron составляют около 4,93 метра в длину, в то время как длина Q6 e-tron достигает примерно 4,77 метра. В салоне предусмотрены дополнительные функции комфорта. Система может изменять освещение, включать спокойную музыку и активировать массаж сидений. Предусмотрены разные режимы атмосферы в салоне, которые регулируют подсветку и климат в зависимости от выбранного сценария. Во время зарядки доступен режим Power Nap для отдыха водителя.
Сроки выхода и стоимость
Продажи Audi A6 e-tron и Q6 e-tron 2027 модельного года должны начаться в конце 2026 года. Начальная цена A6 e-tron заявлена на уровне 56 900 евро, тогда как базовая версия Q6 e-tron оценивается примерно в 55 100 евро.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
Poco M8 Pro 5G сразу бросается в глаза своим размером и стремлением производителя предложить больше, чем обычно ожидаешь от устройства этой ценовой категории. Он не совсем очередной «середнячок»
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Audi A6 e-tron 2026 и Q6 e-tron 2027 снова получат кнопки на руле, поддержку ChatGPT и обмен данными про выбоины Audi автомобиль
Купить Audi A6 e-tron и Q6 e-tron 2027 можно будет в конце 2026 года. Начальная цена A6 e-tron заявлена на уровне 56 900 евро, тогда как базовая версия Q6 e-tron оценивается примерно в 55 100 евро.
NASA позволит астронавтам взять обычные смартфоны на Луну NASA космос смартфон
Администратор NASA Джаред Айзекман сообщил, что участники миссий Crew-12 и Artemis II смогут взять с собой на орбиту и за её пределы современные смартфоны, включая iPhone
Audi A6 e-tron 2026 и Q6 e-tron 2027 снова получат кнопки на руле, поддержку ChatGPT и обмен данными про выбоины
NASA позволит астронавтам взять обычные смартфоны на Луну
Вернуть международную посылку Укрпочты можно будет бесплатно
Представлены новые TWS наушники Sony WF‑1000XM6 — мощнее процессор, больше микрофонов
Toyota представила собственный игровой двигатель Fluorite
Смартфоны Oppo A6 оснащены аккумулятором 7000 мАч с 1800 циклами зарядки. Цена — 6 000 грн
Видеозвонки в WhatsApp появятся на ПК. Аналог Zoom и Google Meet
Смартфон Samsung Galaxy F70e оснащен процессором Mediatek Dimensity 6300 и батареей 6000 мАч
Asus ROG Swift OLED PG32UCDM Gen 3 — игровой монитор с частотой 240 Гц и пленкой BlackShield