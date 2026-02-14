Audi A6 e-tron 2026 і Q6 e-tron 2027 знову отримають кнопки на кермі, підтримку ChatGPT та обмін даними про вибоїни

Компанія Audi оголосила про модернізацію електричних моделей Audi A6 e-tron та Audi Q6 e-tron 2027 модельного року. Зміни відображають перегляд підходу до керування функціями автомобіля та інтерфейсів у салоні. В останні роки багато автовиробників переносили ключові елементи керування на сенсорні дисплеї, проте така тенденція викликала критику водіїв, яким було важче взаємодіяти з автомобілем під час руху. Тепер Audi повертає на рульове колесо фізичні кнопки та коліщатка прокручування, щоб спростити управління та підвищити зручність у поїздках. Раніше подібні рішення вже запровадили Hyundai та Volkswagen.

Інтерфейс та нові режими відображення

В інтер’єрі оновлених електромобілів виник змінений інтерфейс користувача. Компанія використовувала дизайн екранів, раніше застосований у компактнішій моделі Q3. Він відрізняється меншою кількістю іконок та більш упорядкованою структурою, що дозволяє швидше знаходити потрібні функції та менше відволікатися від дороги.

Цифрова панель приладів отримала три варіанти відображення. Водій може вибрати традиційний режим із круглими шкалами, повноекранну навігаційну карту або інтерфейс з даними про роботу систем допомоги водієві. Такий підхід дозволяє адаптувати відображення інформації під різні сценарії руху.

Режими руху та оновлення

Спортивна версія Audi S6 e-tron отримала новий режим Dynamic Plus, що передбачає контрольоване бічне ковзання автомобіля. Система задіює повний привід та електронне керування гальмами, дозволяючи машині рухатися у заносі під контролем електроніки. У салоні активується гоночний інтерфейс із таймером кіл.

Для повсякденної їзди передбачається новий помічник з урахуванням штучного інтелекту. Він аналізує дії водія, включаючи натискання на педалі та автоматично підбирає оптимальний режим руху. Таким чином, автомобіль поступово адаптується до стилю керування власника.

Зміни в гальмівній системі та рекуперації енергії

Технічне оновлення торкнулося і гальмівної системи. У моделях Audi A6 e-tron і Q6 e-tron 2027 реалізована можливість повної зупинки автомобіля виключно за рахунок електромоторів. У багатьох електромобілях фрикційні гальма підключаються на останніх метрах перед зупинкою, проте в даному випадку система рекуперації здатна перетворювати більше кінетичної енергії назад на електрику. Це дозволяє підвищити загальну ефективність використання енергії.

Водій та обмін даними

Програмні функції допомоги водієві були значно доопрацьовані. На трасі зміну смуги можна ініціювати включенням покажчика повороту: система самостійно перевіряє безпеку маневру та керує кермовим керуванням. Автомобіль також зчитує дорожні знаки та автоматично коригує швидкість обмежень.

Через автомобілі Audi можуть обмінюватися даними один з одним. Якщо одна з машин фіксує серйозну вибоїну на дорозі, інформація передається іншим автомобілям, щоб вони могли заздалегідь зменшити швидкість. Такий обмін даними покликаний підвищити безпеку та знизити ризик ушкоджень.

Нові функції паркування та вбудований відеореєстратор

Паркувальні можливості також розширені. Audi Q6 e-tron 2027 модельного року може запам’ятати до п’яти різних місць для паркування. Після одноразового навчання складному маневру автомобіль зможе виконувати його самостійно. Передбачено і функцію дистанційного паркування зі смартфона, коли водій знаходиться поза автомобілем.

Додатково у автомобілі з’явився вбудований відеореєстратор. Він автоматично зберігає відео у разі дорожньо-транспортної пригоди або різкого гальмування, що може бути корисним під час аналізу інцидентів.

Голосовий помічник і функції комфорту

Голосовий помічник у нових моделях працює на базі ChatGPT. Водію не потрібно формулювати точні команди: система здатна розпізнавати природні фрази та знаходити потрібні об’єкти. Помічник також взаємодіє з електронною поштою та календарем, поступово вивчаючи звички власника. Згодом автомобіль може автоматично активувати певні функції, якщо вони регулярно використовуються в тих самих ситуаціях.

Габарити Audi A6 e-tron становлять близько 4,93 метра завдовжки, тоді як довжина Q6 e-tron сягає приблизно 4,77 метра. У салоні передбачено додаткові функції комфорту. Система може змінювати освітлення, включати спокійну музику та активувати масаж сидінь. Передбачені різні режими атмосфери в салоні, які регулюють підсвічування та клімат залежно від вибраного сценарію. Під час заряджання доступний режим Power Nap для відпочинку водія.

Терміни виходу та вартість

Продажі Audi A6 e-tron та Q6 e-tron 2027 модельного року мають розпочатися наприкінці 2026 року. Початкова ціна A6 e-tron заявлена ​​на рівні 56 900 євро, тоді як базова версія Q6 e-tron оцінюється приблизно 55 100 євро.