Asus выпустила ноутбук с «чистой» Windows 11 pure OS

Издание TechRadar обратило внимание на необычную опцию в спецификациях нового ноутбука Asus ExpertBook B5 G2. В таблицах технических характеристик, распространённых Asus среди прессы, упоминается вариант поставки с Windows 11 pure OS. При этом производитель не сопровождает его отдельными разъяснениями или маркетинговыми комментариями.

Необычная конфигурация в списке ОС

В перечне операционных систем новая формулировка размещена рядом с привычными вариантами Windows 11 Pro, Windows 11 Home и конфигурацией без предустановленной ОС. В документации используется обозначение «Windows 11 pure OS (not for open channel)», что можно перевести как «чистая ОС Windows 11 (не для открытого канала)». Уточнение в скобках указывает на то, что речь идёт о варианте, предназначенном для корпоративных клиентов и недоступном в розничных продажах.

Модель Asus ExpertBook B5 G2 была представлена как устройство класса Copilot+ PC в рамках бизнес-анонса компании, однако упоминание о «чистой» версии системы публично не акцентировалось. В корпоративной практике формулировка «не для открытого канала» обычно означает, что поставки ориентированы на компании, где ИТ-подразделения самостоятельно разворачивают стандартизированные образы операционной системы.

Возможное значение формулировки pure OS

Asus не раскрывает технических деталей, однако термин pure OS может предполагать установку без дополнительного программного обеспечения, фирменных утилит и предустановленных приложений, которые часто сопровождают массовые версии ноутбуков. По данным TechRadar, схожие варианты «чистой» инсталляции уже предлагаются для бизнес-устройств других производителей, включая HP, Lenovo и Dell.

Серия ExpertBook B5 G2 позиционируется как корпоративное решение. Ноутбуки оснащаются процессорами Intel Core Ultra и поддерживают до 96 ГБ оперативной памяти, а также накопители объёмом до 4 ТБ. В числе средств безопасности заявлены модуль TPM 2.0, двойная защита BIOS, биометрическая аутентификация и возможность входа с использованием смарт-карты. Устройства предлагаются с экранами диагональю 14 и 16 дюймов, что позволяет выбрать конфигурацию под разные сценарии работы.