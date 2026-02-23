Asus выпустила ноутбук с «чистой» Windows 11 pure OS   

Asus выпустила ноутбук с «чистой» Windows 11 pure OS23.02.26
Издание TechRadar обратило внимание на необычную опцию в спецификациях нового ноутбука Asus ExpertBook B5 G2. В таблицах технических характеристик, распространённых Asus среди прессы, упоминается вариант поставки с Windows 11 pure OS. При этом производитель не сопровождает его отдельными разъяснениями или маркетинговыми комментариями.
Необычная конфигурация в списке ОС
В перечне операционных систем новая формулировка размещена рядом с привычными вариантами Windows 11 Pro, Windows 11 Home и конфигурацией без предустановленной ОС. В документации используется обозначение «Windows 11 pure OS (not for open channel)», что можно перевести как «чистая ОС Windows 11 (не для открытого канала)». Уточнение в скобках указывает на то, что речь идёт о варианте, предназначенном для корпоративных клиентов и недоступном в розничных продажах.
Модель Asus ExpertBook B5 G2 была представлена как устройство класса Copilot+ PC в рамках бизнес-анонса компании, однако упоминание о «чистой» версии системы публично не акцентировалось. В корпоративной практике формулировка «не для открытого канала» обычно означает, что поставки ориентированы на компании, где ИТ-подразделения самостоятельно разворачивают стандартизированные образы операционной системы.
Возможное значение формулировки pure OS
Asus не раскрывает технических деталей, однако термин pure OS может предполагать установку без дополнительного программного обеспечения, фирменных утилит и предустановленных приложений, которые часто сопровождают массовые версии ноутбуков. По данным TechRadar, схожие варианты «чистой» инсталляции уже предлагаются для бизнес-устройств других производителей, включая HP, Lenovo и Dell.
Серия ExpertBook B5 G2 позиционируется как корпоративное решение. Ноутбуки оснащаются процессорами Intel Core Ultra и поддерживают до 96 ГБ оперативной памяти, а также накопители объёмом до 4 ТБ. В числе средств безопасности заявлены модуль TPM 2.0, двойная защита BIOS, биометрическая аутентификация и возможность входа с использованием смарт-карты. Устройства предлагаются с экранами диагональю 14 и 16 дюймов, что позволяет выбрать конфигурацию под разные сценарии работы.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Обзор смартфона Oppo Reno 15 5G: уверенный
Смартфон Oppo Reno15 делает ставку на дизайн, качественный дисплей, универсальные камеры и хорошую автономность. Расскажем подробнее
Обзор смартфона Oppo Reno 15 5G: уверенный
Обзор наушников Logitech G G325: надежно и надолго
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Asus выпустила ноутбук с «чистой» Windows 11 pure OS Asus Windows ноутбук
Asus ExpertBook B5 G2 был представлен как устройство класса Copilot+ PC в рамках бизнес-анонса компании, однако упоминание о «чистой» версии системы публично не акцентировалось
Смартфоны Vivo V70 и V70 Elite получили 3 камеры, 6500 мАч и зарядку 90 Вт по цене от $505 Vivo Андроид смартфон
Базовая модель смартфона Vivo V70 пришла на смену прошлогоднему V60 и сохранила процессор Snapdragon 7 Gen 4 — тот же чип используется в Motorola Edge 70
Asus выпустила ноутбук с «чистой» Windows 11 pure OS
Смартфоны Vivo V70 и V70 Elite получили 3 камеры, 6500 мАч и зарядку 90 Вт по цене от $505
Энтузиасты нашли способ как использовать YouTube в качестве облачного хранилища для любых файлов
Конференция Google I/O 2026 состоится 19-20 мая
Новая почта будет доставлять посылки из США совместно с UPS
Apple представит бюджетный смартфон iPhone 17e
В Китае физические кнопки в автомобилях станут обязательным требованием безопасности
YouTube закрыл комментарии и описания видео для пользователей с блокировщиками рекламы