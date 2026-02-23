Asus випустила ноутбук з “чистою” Windows 11 pure OS

Видання TechRadar звернуло увагу на незвичайну опцію у специфікаціях нового ноутбука Asus ExpertBook B5 G2. У таблицях технічних характеристик, розповсюджених серед преси, згадується варіант поставки з Windows 11 pure OS. У цьому виробник не супроводжує його окремими роз’ясненнями чи маркетинговими коментарями.

Незвичайна конфігурація у списку ОС

У переліку операційних систем нове формулювання розміщене поряд зі звичними варіантами Windows 11 Pro, Windows 11 Home та конфігурацією без встановленої ОС. У документації використовується позначення Windows 11 pure OS (not for open channel), що можна перекласти як чиста ОС Windows 11 (не для відкритого каналу). Уточнення в дужках вказує на те, що йдеться про варіант, призначений для корпоративних клієнтів та недоступний у роздрібних продажах.

Модель Asus ExpertBook B5 G2 була представлена ​​як пристрій класу Copilot+ PC в рамках бізнес-анонсу компанії, проте згадка про чисту версію системи публічно не акцентувалася. У корпоративній практиці формулювання «не для відкритого каналу» зазвичай означає, що постачання орієнтовані компанії, де ІТ-підрозділи самостійно розгортають стандартизовані образи операційної системи.

Можливе значення формулювання pure OS

Asus не розкриває технічних деталей, однак термін pure OS може передбачати встановлення без додаткового програмного забезпечення, фірмових утиліт та встановлених програм, які часто супроводжують масові версії ноутбуків. За даними TechRadar, подібні варіанти «чистої» інсталяції вже пропонуються для бізнес-пристроїв інших виробників, включаючи HP Lenovo і whitespace

Серія ExpertBook B5 G2 позиціонується як корпоративне рішення. Ноутбуки оснащуються процесорами Intel Core Ultra та підтримують до 96 ГБ оперативної пам’яті, а також накопичувачі об’ємом до 4 ТБ. Серед засобів безпеки заявлено модуль TPM 2.0, подвійний захист BIOS, біометрична автентифікація та можливість входу з використанням смарт-картки. Пристрої пропонуються з екранами діагоналлю 14 та 16 дюймів, що дозволяє вибрати конфігурацію під різні сценарії роботи.