Asus все таки решила больше не выпускать смартфонов

В начале января тайваньские ритейлеры сообщили, что Asus прекратила поставки своих смартфонов, а представители компании заявили об отсутствии планов по выпуску новых моделей в 2026 году. Тогда появились предположения, что компания может полностью покинуть рынок смартфонов – теперь это подтверждено официально.

Что известно

На ежегодном собрании сотрудников Asus председатель совета директоров Джонни Ши (Jonney Shih) подтвердил, что компания не будет расширять линейку смартфонов, отказывается от разработки новых моделей и переключает ресурсы на более перспективные направления. В приоритете – аппаратное обеспечение и решения на базе искусственного интеллекта.

В частности, Asus видит потенциал в роботизированных системах с ИИ, которые способны работать с минимальным участием человека. Именно эти направления компания считает стратегически важными в ближайшие годы.

Причины отказа от смартфонов

Хотя Asus давно и успешно выпускает компьютеры и комплектующие, на рынке смартфонов она так и не стала крупным игроком. Линейки Zenfone и ROG Phone имели свою аудиторию, особенно среди геймеров, однако в последние годы они все заметнее уступали по характеристикам, цене и темпам обновления моделям китайских брендов.

Поддержка существующих устройств

При этом Asus подчеркивает, что не оставит текущих пользователей без поддержки. Компания продолжит выполнять все обязательства, выпускать обновления и обеспечивать гарантийное обслуживание ранее проданных смартфонов.