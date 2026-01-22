Asus все-таки вирішила більше не випускати смартфонів   

Asus все-таки вирішила більше не випускати смартфонів22.01.26
На початку січня тайванські рітейлери повідомили, що Asus припинила постачання своїх смартфонів, а представники компанії заявили про відсутність планів щодо випуску нових моделей у 2026 році. Тоді з’явилися припущення, що компанія може повністю залишити ринок смартфонів – тепер це офіційно підтверджено.
Що відомо
На щорічних зборах співробітників Asus голова ради директорів Джонні Ши (Jonney Shih) підтвердив, що компанія не розширюватиме лінійку смартфонів, відмовляється від розробки нових моделей і перемикає ресурси на перспективніші напрямки. У пріоритеті – апаратне забезпечення та рішення на базі штучного інтелекту.
Зокрема, Asus бачить потенціал у роботизованих системах з ІІ, які здатні працювати з мінімальною участю людини. Саме ці напрями компанія вважає стратегічно важливими у найближчі роки.
Причини відмови від смартфонів
Хоча Asus давно та успішно випускає комп’ютери та комплектуючі, на ринку смартфонів вона так і не стала великим гравцем. Лінійки Zenfone та ROG Phone мали свою аудиторію, особливо серед геймерів, проте останніми роками вони все помітніше поступалися за характеристиками, ціною та темпами оновлення моделям китайських брендів.
Підтримка існуючих пристроїв
Asus підкреслює, що не залишить поточних користувачів без підтримки. Компанія продовжить виконувати всі зобов’язання, випускати оновлення та забезпечувати гарантійне обслуговування раніше проданих смартфонів.
