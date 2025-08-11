ASUS V500 Mini Tower — универсальный и недорогой десктоп11.08.25
ASUS анонсировала V500 Mini Tower — настольный компьютер формата mini tower с габаритами 34,7 × 29,6 × 15,5 см. Модель ориентирована на пользователей, которым важны компактность, тихая работа и экономичное энергопотребление.
В основе системы ASUS V500 Mini Tower — мобильные процессоры Intel Core 13-го поколения: Core i5-13420H или Core i7-13620H. Поддерживается до 64 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD-накопители объёмом до 4 ТБ. Опционально доступна дискретная видеокарта Nvidia GeForce RTX 4060 с интерфейсом PCIe 4.0 x8.
Питание в ASUS V500 Mini Tower обеспечивает блок мощностью 180 Вт с сертификатом 80 Plus Bronze. Набор интерфейсов включает DisplayPort, HDMI, USB-C, шесть USB-A, а также модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4.
Заявленный уровень шума под нагрузкой — не более 38 дБ.
Базовая конфигурация с Core i5, 8 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ оценивается от $550. Модификации с Core i7 и дискретной графикой предназначены для более ресурсоёмких задач и стоят дороже.
