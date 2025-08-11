ASUS V500 Mini Tower – універсальний та недорогий десктоп11.08.25
ASUS анонсувала V500 Mini Tower — настільний комп’ютер формату mini tower з габаритами 34,7×29,6×15,5 см. Модель орієнтована на користувачів, яким важливі компактність, тиха робота та економічне енергоспоживання.
В основі системи ASUS V500 Mini Tower – мобільні процесори Intel Core 13-го покоління: Core i5-13420H або Core i7-13620H. Підтримується до 64 ГБ оперативної пам’яті DDR5 та SSD-накопичувачі об’ємом до 4 ТБ. Опціонально доступна дискретна відеокарта Nvidia GeForce RTX 4060 з інтерфейсом PCIe 4.0 x8.
Живлення в ASUS V500 Mini Tower забезпечує блок потужністю 180 Вт із сертифікатом 80 Plus Bronze. Набір інтерфейсів включає DisplayPort, HDMI, USB-C, шість USB-A, а також модулі Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.4.
Заявлений рівень шуму під навантаженням – не більше 38 дБ.
Базова конфігурація з Core i5, 8 ГБ ОЗП та SSD на 512 ГБ оцінюється від $550. Модифікації з Core i7 та дискретною графікою призначені для більш ресурсомістких завдань та коштують дорожче.
