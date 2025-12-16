ASUS ROG выпустила игровой монитор с матрицей 5K 180 Гц и QHD 330 Гц  

ASUS ROG выпустила игровой монитор с матрицей 5K 180 Гц и QHD 330 Гц16.12.25
Asus ROG накануне CES 2026 представила игровой монитор Asus ROG Strix XG27JCG, получивший двойной режим работы и, по заявлению компании, ставший первым в своем классе. Устройство позволяет выбирать между максимальным разрешением 5K и высокочастотным режимом QHD в зависимости от сценария использования.
Новинка оснащена 27-дюймовой IPS-матрицей. В режиме 5K монитор работает с разрешением 5120×2880 пикселей и частотой обновления до 180 Гц, что ориентировано на современные AAA-игры и высокую четкость изображения. При необходимости пользователь может переключиться на QHD с разрешением 2560×1440 и частотой до 330 Гц, что больше подходит для киберспортивных дисциплин, где важна максимальная плавность.
Asus ROG Strix XG27JCG не использует OLED-панель, однако поддерживает стандарт DisplayHDR 600 и фирменную технологию Dynamic Shadow Boost, улучшающую видимость в темных сценах без потери деталей в светлых зонах. На фоне подготовки к CES ожидается, что подобные 5K-мониторы с двойным режимом появятся и у конкурентов, так что модель от Asus может стать началом нового сегмента игровых дисплеев.
