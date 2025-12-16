 

ASUS ROG выпустила игровой монитор с матрицей 5K 180 Гц и QHD 330 Гц

16.12.25

Asus ROG Strix XG27JCG 5k

 

Asus ROG накануне CES 2026 представила игровой монитор Asus ROG Strix XG27JCG, получивший двойной режим работы и, по заявлению компании, ставший первым в своем классе. Устройство позволяет выбирать между максимальным разрешением 5K и высокочастотным режимом QHD в зависимости от сценария использования.

 

Новинка оснащена 27-дюймовой IPS-матрицей. В режиме 5K монитор работает с разрешением 5120×2880 пикселей и частотой обновления до 180 Гц, что ориентировано на современные AAA-игры и высокую четкость изображения. При необходимости пользователь может переключиться на QHD с разрешением 2560×1440 и частотой до 330 Гц, что больше подходит для киберспортивных дисциплин, где важна максимальная плавность.

 

Asus ROG Strix XG27JCG не использует OLED-панель, однако поддерживает стандарт DisplayHDR 600 и фирменную технологию Dynamic Shadow Boost, улучшающую видимость в темных сценах без потери деталей в светлых зонах. На фоне подготовки к CES ожидается, что подобные 5K-мониторы с двойным режимом появятся и у конкурентов, так что модель от Asus может стать началом нового сегмента игровых дисплеев.


Не пропустите интересное!

Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!

Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *





Статьи & тестыArticles
03.11.25
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
views
607
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.

16.12.25
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
views
48
comments 0
best devices 2025

Лучшие игровые ноутбуки, мышки для работы, клавиатуры для игр, смартфоны и беспроводные наушники 2025 года. Среди них мы отметим самые интересные и те что можем рекомендовать купить.  

16.12.25 | 06.25
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
25.11.25 | 05.02
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
24.11.25 | 05.25
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
23.11.25 | 06.17
Зарядные станции для любых задач — от смартфона до крупной бытовой техники
22.11.25 | 05.38
Черная пятница – как покупать и экономить
21.11.25 | 05.04
Топ-5 мощных повербанков от 20000 до 50000 mAh для блекаутов и не только!
20.11.25 | 05.10
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
19.11.25 | 05.44
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
18.11.25 | 05.35
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
17.11.25 | 05.30
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
16.11.25 | 05.45
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
14.11.25 | 06.30
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
13.11.25 | 07.05
Лучшие мониторы 27, 32 и 34 дюйма – выбор для игр или работы

НовостиNews
16.12.25 | 19.24
ASUS ROG выпустила игровой монитор с матрицей 5K 180 Гц и QHD 330 Гц  
Asus ROG Strix XG27JCG 5k

Asus ROG накануне CES 2026 представила игровой монитор ROG Strix XG27JCG, получивший двойной режим работы и, по заявлению компании, ставший первым в своем классе

16.12.25 | 17.02
Компания производитель роботов пылесосов iRobot объявила о банкротстве
iRobot Roomba 960

Американская компания iRobot, в свое время сделавшая роботизированные пылесосы массовым продуктом благодаря линейке Roomba, официально объявила о банкротстве

16.12.25 | 19.24
ASUS ROG выпустила игровой монитор с матрицей 5K 180 Гц и QHD 330 Гц
16.12.25 | 17.02
Компания производитель роботов пылесосов iRobot объявила о банкротстве
16.12.25 | 13.20
Лучшие игры 2025 года по версии Digital Foundry
16.12.25 | 10.23
Apple MacBook Pro 14 M5: стоит ли переплачивать за Pro-уровень
16.12.25 | 10.05
lifecell предлагает MNP-абонентам зафиксировать тариф на 2 года
16.12.25 | 07.13
Воздушная тревога в Украине будет срабатывать точнее и быстрее
15.12.25 | 18.54
Apple Music, Spotify и YouTube Music будут блокировать российскую музыку в Украине
15.12.25 | 15.50
Смартфоны скоро могут снова комплектоваться лишь 4 ГБ оперативной памяти из-за дефицита
15.12.25 | 13.37
Браузер Google Disco может создавать веб-приложения
15.12.25 | 10.08
Победители The Game Awards 2025 в 30 номинациях
15.12.25 | 07.40
Анонсировано сразу две игры Tomb Raider
14.12.25 | 18.51
Новая Total War: WARHAMMER 40,000 получит галактический масштаб
14.12.25 | 16.28
Ayaneo ​​Pocket Play — геймерский смартфон-слайдер
14.12.25 | 11.23
Анонсирована Star Wars: Fate of the Old Republic — продолжение KOTOR?
14.12.25 | 08.02
В Android можно будет передавать видео по номеру SOS