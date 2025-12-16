ASUS ROG випустила ігровий монітор з матрицею 5K 180 Гц та QHD 330 Гц

Asus ROG напередодні CES 2026 представила ігровий монітор Asus ROG Strix XG27JCG, який отримав подвійний режим роботи і, за заявою компанії, став першим у своєму класі. Пристрій дозволяє вибирати між максимальною роздільною здатністю 5K та високочастотним режимом QHD залежно від сценарію використання.

Новинка оснащена 27-дюймовою IPS-матрицею. У режимі 5K монітор працює з роздільною здатністю 5120×2880 пікселів та частотою оновлення до 180 Гц, що орієнтовано на сучасні AAA-ігри та високу чіткість зображення. При необхідності користувач може переключитися на QHD з роздільною здатністю 2560×1440 і частотою до 330 Гц, що більше підходить для кіберспортивних дисциплін, де важлива максимальна плавність.

Asus ROG Strix XG27JCG не використовує OLED-панель, проте підтримує стандарт DisplayHDR 600 та фірмову технологію Dynamic Shadow Boost, що покращує видимість у темних сценах без втрати деталей у світлих зонах. На тлі підготовки до CES очікується, що подібні 5K-монітори з подвійним режимом з’являться і у конкурентів, тому модель від Asus може стати початком нового сегменту ігрових дисплеїв.