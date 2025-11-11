Asus ROG Swift OLED PG27AQWP-W – первый в мире OLED-монитор с частотой обновления 720 Гц11.11.25
Компания Asus расширила серию ROG Swift, выпустив новый игровой монитор OLED PG27AQWP-W, задающий новые стандарты скорости и качества изображения среди OLED-дисплеев.
Модель получила 26,5-дюймовую панель Tandem OLED от LG с разрешением QHD (2560×1440) и поддержкой рекордной частоты обновления до 540 Гц при родном разрешении. Если снизить ее до 720p, показатель достигает 720 Гц – это самый высокий результат среди всех OLED-мониторов на рынке.
Характеристики монитора Asus ROG Swift OLED PG27AQDM-W
Покрытие TrueBlack Glossy обеспечивает глубокие черные оттенки и высокую контрастность, а время отклика составляет всего 0,02 мс, что гарантирует мгновенную реакцию в динамичных играх.
Цветовой охват монитора Asus ROG Swift OLED PG27AQWP-W достигает 99,5% DCI-P3, а пиковая яркость в HDR-режиме – до 1500 нит. Монитор сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR 500 True Black.
Среди особенностей — система OLED Care Pro с Neo Proximity Sensor, автоматически затемняющая экран, когда пользователь отходит, уменьшая риск выгорания OLED-панели.
Набор интерфейсов включает в себя DisplayPort 2.1 UHBR20 (80 Гбит/с), HDMI 2.1, три USB 3.2 Gen 1 Type-A и аудиоразъем 3,5 мм.
Корпус выполнен в белом цвете с полупрозрачной задней панелью, придающей устройству узнаваемого игрового стиля ROG.
ASUS ROG Swift OLED PG27AQWP-W уже поступил в продажу в США и Европе по цене около $1099/€1100.
