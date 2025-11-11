Asus ROG Swift OLED PG27AQWP-W – перший у світі OLED-монітор із частотою оновлення 720 Гц

Компанія Asus розширила серію ROG Swift, випустивши новий ігровий монітор OLED PG27AQWP-W, що задає нові стандарти швидкості та якості зображення серед OLED-дисплеїв.

Модель отримала 26,5-дюймову панель Tandem OLED від LG з роздільною здатністю QHD (2560×1440) та підтримкою рекордної частоти оновлення до 540 Гц при рідній роздільній здатності. Якщо зменшити її до 720p, показник досягає 720 Гц – це найвищий результат серед усіх OLED-моніторів на ринку.

Характеристики монитора Asus ROG Swift OLED PG27AQDM-W

Покриття TrueBlack Glossy забезпечує глибокі чорні відтінки та високу контрастність, а час відгуку становить лише 0,02 мс, що гарантує миттєву реакцію у динамічних іграх.

Колірне охоплення монітора Asus ROG Swift OLED PG27AQWP-W досягає 99,5% DCI-P3, а пікова яскравість у HDR-режимі – до 1500 нит. Монітор сертифіковано за стандартом VESA DisplayHDR 500 True Black.

Серед особливостей – система OLED Care Pro з Neo Proximity Sensor, що автоматично затемняє екран, коли користувач відходить, зменшуючи ризик вигоряння OLED-панелі.

Набір інтерфейсів включає DisplayPort 2.1 UHBR20 (80 Гбіт/с), HDMI 2.1, три USB 3.2 Gen 1 Type-A і аудіороз’єм 3,5 мм.

Корпус виконаний у білому кольорі з напівпрозорою задньою панеллю, що надає пристрою ігрового стилю ROG.

ASUS ROG Swift OLED PG27AQWP-W вже надійшов у продаж у США та Європі за ціною близько $1099/€1100.