Asus ROG Kithara — игровые наушники с Hi-Fi

Игровое подразделение ASUS Republic of Gamers представило новую игровую гарнитуру ROG Kithara, ориентированную на аудиофилов. Устройство разработано совместно с китайским производителем высококлассной аудиотехники HiFiMAN. Стоимость новинки составляет $300.

Наушники получили специально настроенные для ROG магнитно-планарные 100-мм драйверы HiFiMAN. В ASUS заявляют, что они обеспечивают «аудиофильское звучание» в сверхшироком диапазоне частот от 8 Гц до 55 кГц.

Гарнитура также оснащена диафрагмой HiFiMAN Neo Supernano, которая быстрее реагирует и движется более равномерно, обеспечивая более чистый и точный звук по сравнению со стандартными решениями. Кроме того, наушники получили магнитную конструкцию HiFiMAN Stealth Magnet, обеспечивающую максимальную акустическую прозрачность и уменьшающую помехи.

Оснащение наушников ROG Kithara

ROG Kithara оснащены полночастотным MEMS-микрофоном, который захватывает голос в диапазоне 20 Гц–20 кГц и имеет высокое соотношение сигнал/шум для более чистой передачи речи.

Гарнитура отличается открытой конструкцией и премиальным исполнением: она оснащена мягким регулируемым оголовьем, металлической рамой и шарнирным креплением. Пользователи также могут заменять амбушюры, чтобы повысить комфорт и улучшить качество звучания.

Новые наушники получили широкую совместимость и удобные варианты подключения. В комплект входят балансный штекер 4,4 мм, а также односторонние разъёмы 3,5 мм и 6,3 мм вместе с адаптером USB-C для совместимости с ЦАПами, усилителями, ПК, консолями и мобильными устройствами.