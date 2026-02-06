Asus ROG Kithara – ігрові навушники з Hi-Fi   

Asus ROG Kithara – ігрові навушники з Hi-Fi06.02.26
Ігровий підрозділ ASUS Republic of Gamers представив нову ігрову гарнітуру ROG Kithara, орієнтовану на аудіофіли. Пристрій розроблений спільно з китайським виробником висококласної аудіотехніки HiFiMAN. Вартість новинки складає $300.
Навушники отримали спеціально налаштовані для ROG магнітно-планарні 100 мм драйвери HiFiMAN. В ASUS заявляють, що вони забезпечують «аудіофільське звучання» в широкому діапазоні частот від 8 Гц до 55 кГц.
Гарнітура також оснащена діафрагмою HiFiMAN Neo Supernano, яка швидше реагує та рухається рівномірніше, забезпечуючи чистіший і точніший звук у порівнянні зі стандартними рішеннями. Крім того, навушники отримали магнітну конструкцію HiFiMAN Stealth Magnet, що забезпечує максимальну акустичну прозорість та зменшує перешкоди.
Обладнання навушників ROG Kithara
ROG Kithara оснащені повночастотним MEMS-мікрофоном, який захоплює голос у діапазоні 20 Гц-20 кГц і має високе співвідношення сигнал/шум для більш чистої передачі мови.
Гарнітура відрізняється відкритою конструкцією та преміальним виконанням: вона оснащена м’яким регульованим оголов’ям, металевою рамою та шарнірним кріпленням. Користувачі також можуть замінювати амбушури, щоб підвищити комфорт та покращити якість звучання.
Нові навушники отримали широку сумісність та зручні варіанти підключення. В комплект входять балансний штекер 4,4 мм, а також односторонні роз’єми 3,5 мм та 6,3 мм разом із адаптером USB-C для сумісності з ЦАПами, підсилювачами, ПК, консолями та мобільними пристроями.
