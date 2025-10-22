ASUS ProArt P16 с профессиональным экраном ASUS Lumina Pro OLED, Ryzen AI 9 HX 370, RTX 5090 стоит 229 999 грн.22.10.25
ASUS представила в Украине новое поколение ноутбуков ProArt P16, созданных специально для профессионалов в области видеомонтажа и цифрового контента.
Ноутбук оснащен дисплеем ASUS Lumina Pro OLED, поддерживающим 10-битный цветовой формат 4:2:2, отображающим 1,07 млрд цветов и обеспечивающим 100% охват DCI-P3. Экран имеет сертификацию Pantone и заводскую калибровку с точностью Delta E < 1, что гарантирует высокую точность цветопередачи во время работы с 4K и 8K-видео.
Оснащение ноутбука ASUS ProArt P16
Модели с RTX 5070 или 5060 поддерживают подключение к трем внешним дисплеям 8K (60 Гц) или трем 4K (120 Гц), тогда как версии с RTX 5070 Ti и выше позволяют конфигурации до двух дисплеев 8K (60 Гц) и одного 8K (120 Гц) или одного 8K (120 Гц) (120 Гц).
За производительность отвечает 12-ядерный процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370 со встроенным NPU, обеспечивающий до 50 TOPS вычислительной мощности для задач ИИ. Конфигурация предусматривает до 64 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 4 ТБ хранилища PCIe 4.0, а также дискретную графику NVIDIA GeForce RTX 5090 с 24 ГБ видеопамяти GDDR7.
Система охлаждения ProArt P16 Ambient Cooling использует испарительную камеру и технологию Tri-Fan, обеспечивающую эффективное охлаждение с минимальным уровнем шума.
Корпус ProArt P16 отличается относительной компактностью – толщина составляет 14,9 мм, вес – 1,95 кг. Модель оснащена контроллером ASUS DialPad для удобного редактирования, клавишей Copilot для быстрого доступа к ШИ-функциям Windows, а также полным набором портов USB4, два USB 3.2 Gen 2, HDMI 2.1 FLR и модуль Wi-Fi 7 для скоростного беспроводного подключения.
Цена ASUS ProArt P16 2025 года
В Украине ASUS ProArt P16 в топовой комплектации – с дисплеем ASUS Lumina Pro OLED, процессором Ryzen AI 9 HX 370, видеокартой GeForce RTX 5090, 64 ГБ оперативной памяти и двумя SSD по 2 ТБ – уже доступен по цене 229 999 грн.
