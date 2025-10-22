ASUS ProArt P16 із професійним екраном ASUS Lumina Pro OLED, Ryzen AI 9 HX 370, RTX 5090 коштує 229 999 грн.

ASUS представила в Україні нове покоління ноутбуків ProArt P16, створених спеціально для професіоналів у галузі відеомонтажу та цифрового контенту.

Ноутбук оснащений дисплеєм ASUS Lumina Pro OLED, що підтримує 10-бітовий колірний формат 4:2:2, що відображає 1,07 млрд кольорів і забезпечує 100% охоплення DCI-P3. Екран має сертифікацію Pantone та заводське калібрування з точністю Delta E < 1, що гарантує високу точність передачі кольору під час роботи з 4K і 8K-відео.

Обладнання ноутбука ASUS ProArt P16

Моделі з RTX 5070 або 5060 підтримують підключення до трьох зовнішніх дисплеїв 8K (60 Гц) або трьох 4K (120 Гц), тоді як версії з RTX 5070 Ti і вище дозволяють конфігурації до двох дисплеїв 8K (60 Гц) і одного 8K (2 (120 Гц).

За продуктивність відповідає 12-ядерний процесор AMD Ryzen AI 9 HX 370 із вбудованим NPU, що забезпечує до 50 TOPS обчислювальної потужності для завдань ІІ. Конфігурація передбачає до 64 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та до 4 ТБ сховища PCIe 4.0, а також дискретну графіку NVIDIA GeForce RTX 5090 із 24 ГБ відеопам’яті GDDR7.

Система охолодження ProArt P16 Ambient Cooling використовує випарну камеру та технологію Tri-Fan, що забезпечує ефективне охолодження з мінімальним рівнем шуму.

Корпус ProArt P16 відрізняється відносною компактністю – товщина становить 14,9 мм, вага – 1,95 кг. Модель оснащена контролером ASUS DialPad для зручного редагування, клавішею Copilot для швидкого доступу до ШІ-функцій Windows, а також повним набором портів USB4, два USB 3.2 Gen 2, HDMI 2.1 FLR та модуль Wi-Fi 7 для швидкісного бездротового підключення.

Ціна ASUS ProArt P16 2025

В Україні ASUS ProArt P16 у топовій комплектації – з дисплеєм ASUS Lumina Pro OLED, процесором Ryzen AI 9 HX 370, відеокартою GeForce RTX 5090, 64 ГБ оперативної пам’яті та двома SSD по 2 ТБ – вже доступний за ціною 229 999 грн.