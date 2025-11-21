Asus ProArt P16 оснастили 4K OLED-экраном, графикой RTX 5090 и процессором Ryzen AI 9 HX 370

Модель Asus ProArt P16 оснащена 16-дюймовым OLED-экраном Lumina Pro с разрешением 4K и соотношением сторон 16:10. Производитель заявляет о точности калибровки Delta E ниже двух, поддержке PANTONE Validated, стандарте VESA DisplayHDR True Black 1000 и фирменных технологиях Eye Care. Дисплей рассчитан на работу, где требуется максимально точная цветопередача.

Подробности про ноутбук Asus ProArt P16

За графическую часть отвечает видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 с 24 гигабайтами памяти GDDR7. В сочетании с процессором Ryzen AI 9 HX 370, имеющим 12 ядер и 24 потока и развивающим частоту до 5,1 гигагерца, ноутбук способен выполнять интенсивные вычисления локально. Встроенный NPU обеспечивает до 50 TOPS производительности, что позволяет обрабатывать задачи искусственного интеллекта прямо на устройстве – от генерации изображений до шумоподавления или автоматической корректировки цвета.

Система комплектуется 64 гигабайтами оперативной памяти LPDDR5X и твердотелым накопителем на два терабайта стандарта M.2 NVMe PCIe 4.0. Среди коммуникаций — Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и слот для карт SD Express 7. Также предусмотрен стандартный аудиоразъем, поддержка Dolby Atmos и аккумулятор емкостью 90 ватт-часов. Производитель уделил внимание системе охлаждения: в конструкции применены два вентилятора, которые должны обеспечивать стабильную работу даже под нагрузкой.

Ноутбук поставляется с Windows 11 и уже доступен на международном рынке. Стартовая стоимость составляет 3500 евро, а в конфигурациях с наибольшими чертами цена может превосходить 4500 евро.