Asus ProArt P16 оснастили 4K OLED-екраном, графікою RTX 5090 та процесором Ryzen AI 9 HX 370

Модель Asus ProArt P16 оснащена 16-дюймовим OLED-екраном Lumina Pro з роздільною здатністю 4K та співвідношенням сторін 16:10. Виробник заявляє про точність калібрування Delta E нижче двох, підтримку PANTONE Validated, стандарт VESA DisplayHDR True Black 1000 і фірмові технології Eye Care. Дисплей розрахований на роботу, де потрібна максимально точна передача кольору.

Подробиці про ноутбук Asus ProArt P16

За графічну частину відповідає відеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 із 24 гігабайтами пам’яті GDDR7. У поєднанні з процесором Ryzen AI 9 HX 370, що має 12 ядер і 24 потоки і розвиває частоту до 5,1 гігагерца, ноутбук здатний виконувати інтенсивні обчислення локально. Вбудований NPU забезпечує до 50 TOPS продуктивності, що дозволяє обробляти завдання штучного інтелекту прямо на пристрої – від генерації зображень до шумозаглушення або автоматичного коригування кольору.

Система комплектується 64 гігабайтами оперативної пам’яті LPDDR5X та твердотілим накопичувачем на два терабайти стандарту M.2 NVMe PCIe 4.0. Серед комунікацій — Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 та слот для карток SD Express 7. Також передбачений стандартний аудіороз’єм, підтримка Dolby Atmos та акумулятор ємністю 90 ват-годин. Виробник приділив увагу системі охолодження: у конструкції застосовано два вентилятори, які повинні забезпечувати стабільну роботу навіть під навантаженням.

Ноутбук поставляється з Windows 11 і доступний на міжнародному ринку. Стартова ціна складає 3500 євро, а в конфігураціях з максимальними характеристиками вартість може перевищувати 4500 євро.