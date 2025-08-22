ASUS показала монитор с матрицей 2К частотой 720 Гц

ASUS на выставке Gamescom 2025 представила новый игровой монитор ROG Swift OLED PG27AQWP-W с диагональю 26,5 дюйма. Он оснащён OLED-панелью с разрешением 2560×1440 пикселей и частотой обновления 540 Гц. Также поддерживается режим 1920×1080 при сверхвысоких 720 Гц.

Монитор построен на свежей панели LG Display. Хотя она уступает рекордным решениям некоторых китайских производителей, например NKC с моделью на 750 Гц, ASUS делает ставку на другие характеристики. В частности, используется тандемная OLED-панель, которая повышает яркость HDR и потенциально увеличивает срок службы. Дополнительно предусмотрено глянцевое покрытие, делающие цвета более насыщенными, а чёрный — ещё глубже.

Среди ключевых особенностей также современные интерфейсы подключения, включая DisplayPort 2.1a UHBR20, способный передавать данные со скоростью до 80 Гбит/с. Стоимость и дата выхода новинки пока не объявлены, однако эксперты предполагают, что цена будет высокой: даже китайские аналоги с подобными возможностями стоят от $1100.

Ранее компания Asus анонсировала новый монитор ProArt Display PA32QCV, ориентированный на специалистов, работающих с графикой, видеомонтажом и цветокоррекцией. Новинка оснащена 31,5-дюймовой IPS-панелью с разрешением 6K (6016×3384 пикселя) и плотностью 218 ppi.

По заявлению ASUS, рабочая площадь экрана на 145% больше по сравнению с 4K-дисплеями. Модель охватывает 98% цветового пространства DCI-P3 и 100% sRGB, а также демонстрирует цветопередачу с точностью Delta E<2. Поддерживаются стандарты HDR10 и VESA DisplayHDR 600, частота обновления — 60 Гц.

Для пользователей macOS предусмотрен цветовой пресет M Model-P3 и совместимость с программным обеспечением DisplayWidget Center. Монитор получил эргономичную конструкцию с регулировкой наклона, поворота, вращения и высоты. Поддерживается технология Light Sync, которая адаптирует яркость изображения в зависимости от условий освещения.

Asus ProArt PA32QCV оснащён интерфейсами Thunderbolt 4 (с подачей питания до 96 Вт), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и USB-хабом. Также реализована функция Auto KVM — она позволяет переключаться между двумя подключёнными компьютерами, используя одну клавиатуру и мышь.