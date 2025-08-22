ASUS показала монітор із матрицею 2К частотою 720 Гц22.08.25
ASUS на виставці Gamescom 2025 представила новий ігровий монітор ROG Swift OLED PG27AQWP-W з діагоналлю 26,5 дюйми. Він оснащений OLED-панеллю з роздільною здатністю 2560×1440 пікселів та частотою оновлення 540 Гц. Також підтримується режим 1920 1080 при надвисоких 720 Гц.
Монітор побудований на новій панелі LG Display. Хоча вона поступається рекордним рішенням деяких китайських виробників, наприклад, NKC з моделлю на 750 Гц, ASUS робить ставку на інші характеристики. Зокрема, використовується тандемна OLED-панель, яка підвищує яскравість HDR та потенційно збільшує термін служби. Додатково передбачено глянсове покриття, що робить кольори більш насиченими, а чорний ще глибше.
Серед ключових особливостей також є сучасні інтерфейси підключення, включаючи DisplayPort 2.1a UHBR20, здатний передавати дані зі швидкістю до 80 Гбіт/с. Вартість та дата виходу новинки поки не оголошені, проте експерти припускають, що ціна буде високою: навіть китайські аналоги з подібними можливостями коштують від $1100.
Раніше компанія Asus анонсувала новий монітор ProArt Display PA32QCV, орієнтований на фахівців, що працюють з графікою, відеомонтажем та корекцією кольору. Новинка оснащена 31,5-дюймовою IPS-панеллю з роздільною здатністю 6K (6016×3384 пікселя) та щільністю 218 ppi.
За заявою ASUS, робоча площа екрану на 145% більша в порівнянні з 4K-дисплеями. Модель охоплює 98% колірного простору DCI-P3 та 100% sRGB, а також демонструє передачу кольору з точністю Delta E<2. Підтримуються стандарти HDR10 та VESA DisplayHDR 600, частота оновлення – 60 Гц.
Для користувачів macOS передбачений колірний пресет M Model-P3 та сумісність із програмним забезпеченням DisplayWidget Center. Монітор отримав ергономічну конструкцію з регулюванням нахилу, повороту, обертання та висоти. Підтримується технологія Light Sync, яка адаптує яскравість зображення залежно від умов освітлення.
Asus ProArt PA32QCV оснащений інтерфейсами Thunderbolt 4 (з подачею живлення до 96 Вт), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 та USB-хабом. Також реалізовано функцію Auto KVM — вона дозволяє перемикатися між двома підключеними комп’ютерами, використовуючи одну клавіатуру та мишу.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Новий ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН оснащений топовим процесором Intel Core Ultra 9 275HX та відеокартою NVIDIA GeForce RTX 5080. Подивимося, що модель може запропонувати в новому поколінні
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
ASUS показала монітор із матрицею 2К частотою 720 Гц Asus OLED монiтор
Asus ROG Swift OLED PG27AQWP-W діагоналлю 26,5 дюйма оснащений OLED-панеллю з роздільною здатністю 2560×1440 пікселів та частотою оновлення 540 Гц
Українці стали більше витрачати на мобільний зв’язок події в Україні тарифи телеком
У першому кварталі 2025 року доходи операторів від мобільного зв’язку збільшилися майже на 30% порівняно з аналогічним періодом 2024-го.
ASUS показала монітор із матрицею 2К частотою 720 Гц
Українці стали більше витрачати на мобільний зв’язок
NVIDIA увімкнула DLSS для всіх ігор, а Smooth Motion підтримує і відеокартами RTX 40
Представлені смартфони Redmi Note 15
В Україні запрацювала перша державна послуга з ШІ
Google: 87% розробників ігор використовують штучний інтелект
Рецензії ігор у Steam тепер групуються за мовою
Бренду Radeon виповнилося 25 років, ATI могла відзначати 40-річчя
Темний режим Windows нарешті отримав темні діалогові вікна
Lucid Gravity X – концепт електричного позашляховика із запасом ходу 724 км та динамікою спорткара
Samsung Galaxy Buds 3 FE – дешевша версія флагманських навушників
Grammarly запустила 8 нових ШІ-помічників