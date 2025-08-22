ASUS показала монітор із матрицею 2К частотою 720 Гц

ASUS на виставці Gamescom 2025 представила новий ігровий монітор ROG Swift OLED PG27AQWP-W з діагоналлю 26,5 дюйми. Він оснащений OLED-панеллю з роздільною здатністю 2560×1440 пікселів та частотою оновлення 540 Гц. Також підтримується режим 1920 1080 при надвисоких 720 Гц.

Монітор побудований на новій панелі LG Display. Хоча вона поступається рекордним рішенням деяких китайських виробників, наприклад, NKC з моделлю на 750 Гц, ASUS робить ставку на інші характеристики. Зокрема, використовується тандемна OLED-панель, яка підвищує яскравість HDR та потенційно збільшує термін служби. Додатково передбачено глянсове покриття, що робить кольори більш насиченими, а чорний ще глибше.

Серед ключових особливостей також є сучасні інтерфейси підключення, включаючи DisplayPort 2.1a UHBR20, здатний передавати дані зі швидкістю до 80 Гбіт/с. Вартість та дата виходу новинки поки не оголошені, проте експерти припускають, що ціна буде високою: навіть китайські аналоги з подібними можливостями коштують від $1100.

Раніше компанія Asus анонсувала новий монітор ProArt Display PA32QCV, орієнтований на фахівців, що працюють з графікою, відеомонтажем та корекцією кольору. Новинка оснащена 31,5-дюймовою IPS-панеллю з роздільною здатністю 6K (6016×3384 пікселя) та щільністю 218 ppi.

За заявою ASUS, робоча площа екрану на 145% більша в порівнянні з 4K-дисплеями. Модель охоплює 98% колірного простору DCI-P3 та 100% sRGB, а також демонструє передачу кольору з точністю Delta E<2. Підтримуються стандарти HDR10 та VESA DisplayHDR 600, частота оновлення – 60 Гц.

Для користувачів macOS передбачений колірний пресет M Model-P3 та сумісність із програмним забезпеченням DisplayWidget Center. Монітор отримав ергономічну конструкцію з регулюванням нахилу, повороту, обертання та висоти. Підтримується технологія Light Sync, яка адаптує яскравість зображення залежно від умов освітлення.

Asus ProArt PA32QCV оснащений інтерфейсами Thunderbolt 4 (з подачею живлення до 96 Вт), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 та USB-хабом. Також реалізовано функцію Auto KVM — вона дозволяє перемикатися між двома підключеними комп’ютерами, використовуючи одну клавіатуру та мишу.