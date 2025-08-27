ASUS ExpertBook на AMD Ryzen AI 300 уже поступили в продажу в Украине27.08.25
ASUS вывела на украинский рынок новые ноутбуки серии ExpertBook, созданные для бизнеса и корпоративного использования. Все модели построены на процессорах AMD Ryzen и сертифицированы по военному стандарту MIL-STD-810H, что делает их устойчивыми к нагрузкам, вибрациям и падениям.
Флагманом линейки стал ExpertBook P3. Это 16-дюймовый ноутбук класса Copilot+ PC, рассчитанный на тех, кому нужен универсальный инструмент для работы. Он оснащается процессорами AMD Ryzen AI последнего поколения, поддерживает до 32 ГБ оперативной памяти и до двух твердотельных накопителей, а также получил ёмкий аккумулятор на 70 Вт·ч, которого хватает на полный рабочий день.
Более компактная модель ExpertBook P1 ориентирована на пользователей, которым нужен лёгкий рабочий ноутбук без избыточных функций. Здесь установлен 15,6-дюймовый дисплей, предлагаются процессоры Ryzen серии 7000 и возможность расширения оперативной памяти до 64 ГБ. В зависимости от комплектации ноутбук комплектуется аккумулятором на 50 или 63 Вт·ч, а также получил камеру с функциями искусственного интеллекта и систему шумоподавления для онлайн-звонков.
ExpertBook BM1 позиционируется как решение для работы в более жёстких условиях. Он получил усиленный корпус и простую в замене батарею. Эта модель также оснащается 15,6-дюймовым экраном, процессорами Ryzen 7000 и до 64 ГБ оперативной памяти. В отличие от P1, здесь есть возможность конфигурировать накопители с поддержкой RAID, а также интегрированная графика Radeon 680M.
В Украине новые ноутбуки ASUS ExpertBook уже доступны в продаже. Стартовая цена составляет от 29 999 гривен за модель ExpertBook BM1 с процессором Ryzen 7, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ.
Характеристики новых ASUS ExpertBook на AMD Ryzen AI 300
ASUS ExpertBook P3 (PM3606)
-
Дисплей: 16″, Value-IPS WUXGA (1920×1200, 300 болт) или IPS WQXGA (2560× sRGB).
-
Процессоры: AMD Ryzen AI 5330 / Ryzen AI 7350.
-
Память: до 32 ГБ DDR5 (2x SO-DIMM).
-
Накопители: M.2 2280 до 2 ТБ + M.2 2230 до 1 ТБ.
-
Аккумулятор: 70 Вт·ч.
-
Особенности: система охлаждения ExpertCool, TPM 2.0, шторка вебкамеры, опциональный сканер отпечатков пальцев, металлический корпус.
-
Габариты и вес: 358,4×253,5×18 мм, 1,79 кг.
ASUS ExpertBook P1 (PM1503)
-
Дисплей: 15,6″, Value-IPS WUXGA (1920×1200, 300 болт, 45% NTSC).
-
Процессоры: Ryzen 5 7535HS / Ryzen 7 7735HS.
-
Память: до 64 ГБ DDR5.
-
Накопители: SSD до 1 ТВ + слот M.2 2230.
-
Аккумулятор: 50 или 63 Вт·ч.
-
Особенности: шумоподавления во время звонков, камера с функциями ИИ, сканер отпечатков, TPM 2.0.
-
Габариты и вес: 359,5×232,2×19,9 мм, от 1,6 кг.
ASUS ExpertBook BM1 (BM1503)
-
Дисплей: 15,6″, Value-IPS WUXGA (1920×1200, 300 болт, 40% 2 NT болт).
-
Процессоры: Ryzen 5 7535HS / Ryzen 7 7735HS.
-
Память: до 64 ГБ DDR5.
-
Накопители: M.2 2280 до 1 ТБ + M.2 2230 до 512 ГБ, поддержка RAID 0/1.
-
Графика: интегрированная AMD Radeon 680M.
-
Аккумулятор: 42 / 50 / 63 Вт·ч.
-
Особенности: усиленный корпус, легкосъемная батарея, TPM 2.0, BIOS NIST SP 800-155, шторка камеры, сканер
-
Габариты и вес: 359,5×232,2×19,9 мм, от 1,6 кг.
