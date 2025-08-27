ASUS ExpertBook на AMD Ryzen AI 300 вже надійшли у продаж в Україні

ASUS вивела на український ринок нові ноутбуки серії ExpertBook, створені для бізнесу та корпоративного використання. Всі моделі побудовані на процесорах AMD Ryzen та сертифіковані за військовим стандартом MIL-STD-810H, що робить їх стійкими до навантажень, вібрацій та падінь.

Флагманом лінійки став ExpertBook P3. Це 16-дюймовий ноутбук класу Copilot+ PC, розрахований на тих, кому потрібний універсальний інструмент для роботи. Він оснащується процесорами AMD Ryzen AI останнього покоління, підтримує до 32 ГБ оперативної пам’яті та двох твердотільних накопичувачів, а також отримав ємний акумулятор на 70 Вт·ч, якого вистачає на повний робочий день.

Більш компактна модель ExpertBook P1 орієнтована на користувачів, яким потрібний легкий робочий ноутбук без надмірних функцій. Тут встановлений 15,6-дюймовий дисплей, пропонуються процесори Ryzen серії 7000 та можливість розширення оперативної пам’яті до 64 ГБ. Залежно від комплектації, ноутбук комплектується акумулятором на 50 або 63 Вт·год, а також отримав камеру з функціями штучного інтелекту та систему шумоподавлення для онлайн-дзвінків.

ExpertBook BM1 позиціонується як рішення для роботи у жорстких умовах. Він отримав посилений корпус та просту у заміні батарею. Ця модель також оснащується 15,6-дюймовим екраном, процесорами Ryzen 7000 та до 64 ГБ оперативної пам’яті. На відміну від P1, тут можна конфігурувати накопичувачі з підтримкою RAID, а також інтегрована графіка Radeon 680M.

В Україні нові ноутбуки ASUS ExpertBook вже доступні у продажу. Стартова ціна складає від 29 999 гривень за модель ExpertBook BM1 із процесором Ryzen 7, 16 ГБ оперативної пам’яті та SSD на 512 ГБ.

Характеристики нових ASUS ExpertBook на AMD Ryzen AI 300

ASUS ExpertBook P3 (PM3606)

Дисплей: 16″, Value-IPS WUXGA (1920×1200, 300 болт) або IPS WQXGA (2560× sRGB).

Процесори: AMD Ryzen AI 5330 / Ryzen AI 7350.

Пам’ять: до 32 ГБ DDR5 (2x SO-DIMM).

Накопичувачі: M.2 2280 до 2 ТБ + M.2 2230 до 1 ТБ.

Акумулятор: 70 Вт·год.

Особливості: система охолодження ExpertCool, TPM 2.0, шторка вебкамери, опціональний сканер відбитків пальців, металевий корпус.

Габарити та вага: 358,4×253,5×18 мм, 1,79 кг.

ASUS ExpertBook P1 (PM1503)

Дисплей: 15,6″, Value-IPS WUXGA (1920×1200, 300 болт, 45% NTSC).

Процесори: Ryzen 5 7535HS / Ryzen 7 7735HS.

Пам’ять: до 64 ГБ DDR5.

Накопичувачі: SSD до 1 ТБ + слот M.2 2230.

Акумулятор: 50 або 63 Вт·год.

Особливості: шумоподавлення під час дзвінків, камера з функціями ІІ, сканер відбитків, TPM 2.0.

Габарити та вага: 359,5×232,2×19,9 мм, від 1,6 кг.

ASUS ExpertBook BM1 (BM1503)

Дисплей: 15,6″, Value-IPS WUXGA (1920×1200, 300 болт, 40% 2 NT болт).

Процесори: Ryzen 5 7535HS / Ryzen 7 7735HS.

Пам’ять: до 64 ГБ DDR5.

Накопичувачі: M.2 2280 до 1 ТБ + M.2 2230 до 512 ГБ, підтримка RAID 0/1.

Графіка: інтегрована AMD Radeon 680M.

Акумулятор: 42 / 50 / 63 Вт·ч.

Особливості: посилений корпус, легкознімна батарея, TPM 2.0, BIOS NIST SP 800-155, шторка камери, сканер

Габарити та вага: 359,5×232,2×19,9 мм, від 1,6 кг.