Павербанки Baseus на 20 000 мАч: снова на острие

Павербанки Baseus на 20 000 мАч: снова на острие10.08.24
Серия отключений электричества в Украине всколыхнула спрос на аккумуляторы и генераторы всех мастей. Рядовых пользователей это, конечно же, тоже коснулось и не только по части дорогих зарядных станций. Павербанки активно используются для питания роутеров и цифровой техники. Рано или поздно их приходится обновлять. Какие-то умудряются исчерпать количество циклов зарядки-разрядки, какие-то продолжают жить, но становится заметна деградация емкости батарей.
Так получилось, что и мы столкнулись с тем, что вновь были вынуждены изучить рынок на предмет портативных аккумуляторов. В прошлом году мы рассказывали про модели от Xiaomi и Redmi. Теперь было решено посмотреть в сторону другого, не менее известного бренда, Baseus. Любопытно, что украинский магазин компании продает практически все устройства ненамного, а иногда и заметно дешевле, чем на Алиекспресс. Так что решение было само собой напрашивающимся. Да и долго ждать не придется.
Павербанки Baseus
Мы выбрали две модели на 20000 мАч:
- Baseus Bipow Digital Display 15W 3A 2USB + Type-C
- Baseus Bipow Digital Display Fast Charge 20W
Две модели с аналогичной номинальной емкостью, но немного разными выходными токами. Как понятно из названия, первая поддерживает мощность до 15 Вт, вторая до 20 Вт.
Важна тут не столько мощность и сила тока, которая максимум может быть 2А, сколько поддерживаемое напряжение. В нашем случае нужно было запитать Wi-Fi роутеры, которым нужно напряжение 9 и 12 В. И как раз столько павербанки соответственно поддерживают.
У обоих также есть два порта USB и по одному MicroUSB и Type-C для зарядки самой павербанки. В комплекте есть по шнурку для зарядки.
Похожие модели есть также с батареями общей емкостью на десять и тридцать тысяч миллиампер часов. Мы не брали «тридцатки», так как не было уверенности что будут успевать заряжаться за время пока есть электричество.
Дизайн и оснащение
Внешне это симпатичные зарядные устройства с глянцевой частью на одной из сторон под которой прячется дисплей. Он показывает процент оставшегося заряда до разрядки и зарядки. Павербанка (Power Bank) на 20 Вт также показывает пиктограмму, когда активна быстрая зарядка. Она же включалась при использовании именно 12 В-подключения.
Сбоку есть кнопка питания, которая может включить аккумулятор, если нагрузка не сделала этого автоматически.
Все технические параметры разъемов написаны не только на упаковочной коробке, но и под каждым из разъемов.
По эргономике рассказывать особо нечего. Размер стандартный для этой емкости, причем они дажде тоньше аналогичных сяомовских. «Двадцатки» будет не очень удобно носить с собой, потому что они как минимум тяжелые. Для ношения в сумке лучше выбирать модели на 10 000 мАч.
Доступны черный и белый цвета корпуса. У нас как раз оба. Можем сказать, что белый гораздо практичнее. Он скрывает и мелкие царапины и следы пальцев. Порты в более продвинутом аккумуляторе также окрашены в оранжевый цвет, который обычно символизирует ускоренную зарядку.
Впечатления
Модели Bipow Digital Display 15W и Bipow Digital Display Fast Charge 20W на 20000 мАч оказались внешне и технически более приятными чем Xiaomi. Если «рисовые» устройства время от времени глючили и сбоили, к тому же имели не слишком прочный пластиковый корпус, то эти ощущаются куда более качественными.
С технической точки зрения, за месяц работы повербанки пока не дали повода сомневаться в качестве комплектующих. Что более, что менее мощная модель питала сетевые устройства стабильно часами и без сбоев. Индикация заряда выводила похожие на правду цифры, по крайней мере по часам работы получалось верно.
Для справки, роутер которому нужно 12 В при потреблении 1,5 А может работать от Baseus Bipow Digital Display Fast Charge 20W емкостью 20000 мАч до 20 часов. У нас получалось 17-18 и оставалось еще 15-20 %. Разумеется, доводить батареи до глубокого разряда не хотелось. Тоже касается и второй модели.
На полную зарядку этих 80 % нужно примерно 4 часа. Так что если света не было 5-7 часов (тратилось 30-40 %), то обратно зарядить павербанки за 2 часа включения весьма реально.
Характеристики павер-банков
|Baseus Bipow Digital Display 15W 3A 2USB + Type-C
|Bipow Digital Display Fast Charge 20W 3A 2USB + Type-C
|Номинальная емкость:
|20000 мА·ч, 74 Вт·час
|Мощность, эффективная:
|н.д.
|Эффективная емкость:
|15000 мА·ч
|12000 мА·ч
|Разъемы входа:
|MicroUSB: 5В-2А/9В-2А
USB-C: 5В-3А/9В-2А
|MicroUSB: 5В-2А/9В-2А
USB-C: 5В-3А/9В-2А
|Разъемы выхода:
|USB-A 1: 5В-2,4А/9В-2,22А/12В-1,5А
USB-A 2: 5В-2,4А/9В-2,22А/12В-1,5А
USB-C: 5В-3А/9В-2,22А/12В-1,5А
|USB-A 1: 5В-3А/9В-2А
USB-A 2: 5В-3А/9В-2А
USB-C: 5В-3А
|Транзитная зарядка:
|да
|Габариты:
|153х68,8х29,7 мм
|Вес:
|460 г
|452 г
|Тип батарей:
|Po-Li
|Поставщик:
|Baseus Ukraine
|Цена на масле:
|$35
|$30
|Оценка:
|+ эффективная емкость
|+ качество сборки
|+ быстрая зарядка
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