Павербанки Baseus на 20 000 мАч: снова на острие

Серия отключений электричества в Украине всколыхнула спрос на аккумуляторы и генераторы всех мастей. Рядовых пользователей это, конечно же, тоже коснулось и не только по части дорогих зарядных станций. Павербанки активно используются для питания роутеров и цифровой техники. Рано или поздно их приходится обновлять. Какие-то умудряются исчерпать количество циклов зарядки-разрядки, какие-то продолжают жить, но становится заметна деградация емкости батарей.

Так получилось, что и мы столкнулись с тем, что вновь были вынуждены изучить рынок на предмет портативных аккумуляторов. В прошлом году мы рассказывали про модели от Xiaomi и Redmi. Теперь было решено посмотреть в сторону другого, не менее известного бренда, Baseus. Любопытно, что украинский магазин компании продает практически все устройства ненамного, а иногда и заметно дешевле, чем на Алиекспресс. Так что решение было само собой напрашивающимся. Да и долго ждать не придется.

Павербанки Baseus

Мы выбрали две модели на 20000 мАч:

Baseus Bipow Digital Display 15W 3A 2USB + Type-C

Baseus Bipow Digital Display Fast Charge 20W

Две модели с аналогичной номинальной емкостью, но немного разными выходными токами. Как понятно из названия, первая поддерживает мощность до 15 Вт, вторая до 20 Вт.

Важна тут не столько мощность и сила тока, которая максимум может быть 2А, сколько поддерживаемое напряжение. В нашем случае нужно было запитать Wi-Fi роутеры, которым нужно напряжение 9 и 12 В. И как раз столько павербанки соответственно поддерживают.

У обоих также есть два порта USB и по одному MicroUSB и Type-C для зарядки самой павербанки. В комплекте есть по шнурку для зарядки.

Похожие модели есть также с батареями общей емкостью на десять и тридцать тысяч миллиампер часов. Мы не брали «тридцатки», так как не было уверенности что будут успевать заряжаться за время пока есть электричество.

Дизайн и оснащение

Внешне это симпатичные зарядные устройства с глянцевой частью на одной из сторон под которой прячется дисплей. Он показывает процент оставшегося заряда до разрядки и зарядки. Павербанка (Power Bank) на 20 Вт также показывает пиктограмму, когда активна быстрая зарядка. Она же включалась при использовании именно 12 В-подключения.

Сбоку есть кнопка питания, которая может включить аккумулятор, если нагрузка не сделала этого автоматически.

Все технические параметры разъемов написаны не только на упаковочной коробке, но и под каждым из разъемов.

По эргономике рассказывать особо нечего. Размер стандартный для этой емкости, причем они дажде тоньше аналогичных сяомовских. «Двадцатки» будет не очень удобно носить с собой, потому что они как минимум тяжелые. Для ношения в сумке лучше выбирать модели на 10 000 мАч.

Доступны черный и белый цвета корпуса. У нас как раз оба. Можем сказать, что белый гораздо практичнее. Он скрывает и мелкие царапины и следы пальцев. Порты в более продвинутом аккумуляторе также окрашены в оранжевый цвет, который обычно символизирует ускоренную зарядку.

Впечатления

Модели Bipow Digital Display 15W и Bipow Digital Display Fast Charge 20W на 20000 мАч оказались внешне и технически более приятными чем Xiaomi. Если «рисовые» устройства время от времени глючили и сбоили, к тому же имели не слишком прочный пластиковый корпус, то эти ощущаются куда более качественными.

С технической точки зрения, за месяц работы повербанки пока не дали повода сомневаться в качестве комплектующих. Что более, что менее мощная модель питала сетевые устройства стабильно часами и без сбоев. Индикация заряда выводила похожие на правду цифры, по крайней мере по часам работы получалось верно.

Для справки, роутер которому нужно 12 В при потреблении 1,5 А может работать от Baseus Bipow Digital Display Fast Charge 20W емкостью 20000 мАч до 20 часов. У нас получалось 17-18 и оставалось еще 15-20 %. Разумеется, доводить батареи до глубокого разряда не хотелось. Тоже касается и второй модели.

На полную зарядку этих 80 % нужно примерно 4 часа. Так что если света не было 5-7 часов (тратилось 30-40 %), то обратно зарядить павербанки за 2 часа включения весьма реально.

Характеристики павер-банков

Baseus Bipow Digital Display 15W 3A 2USB + Type-C Bipow Digital Display Fast Charge 20W 3A 2USB + Type-C Номинальная емкость: 20000 мА·ч, 74 Вт·час Мощность, эффективная: н.д. Эффективная емкость: 15000 мА·ч 12000 мА·ч Разъемы входа: MicroUSB: 5В-2А/9В-2А USB-C: 5В-3А/9В-2А MicroUSB: 5В-2А/9В-2А USB-C: 5В-3А/9В-2А Разъемы выхода: USB-A 1: 5В-2,4А/9В-2,22А/12В-1,5А USB-A 2: 5В-2,4А/9В-2,22А/12В-1,5А USB-C: 5В-3А/9В-2,22А/12В-1,5А USB-A 1: 5В-3А/9В-2А USB-A 2: 5В-3А/9В-2А USB-C: 5В-3А Транзитная зарядка: да Габариты: 153х68,8х29,7 мм Вес: 460 г 452 г Тип батарей: Po-Li Поставщик: Baseus Ukraine Цена на масле: $35 $30 Оценка: + эффективная емкость + качество сборки + быстрая зарядка

Андрей Риттер

Редактор Редактор

Не пропустите интересное! Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате! Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram