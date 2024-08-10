Павербанки Baseus на 20 000 мА·год: знову на вістрі

Серія відключень електрики в Україні сколихнула попит на акумулятори та генератори всіх мастей. Пересічних користувачів це, звичайно ж, теж торкнулося і не тільки щодо дорогих зарядних станцій. Павербанки активно використовуються для живлення роутерів та цифрової техніки. Рано чи пізно їх доводиться оновлювати. Якісь примудряються вичерпати кількість циклів зарядки-розрядки, якісь продовжують жити, але стає помітною деградація ємності батарей.

Так вийшло, що ми зіткнулися з тим, що знову були змушені вивчити ринок на предмет портативних акумуляторів. Минулого року ми розповідали про моделі від Xiaomi та Redmi. Тепер було вирішено подивитися у бік іншого, не менш відомого бренду, Baseus. Цікаво, що український магазин компанії продає практично всі пристрої ненабагато, а іноді й помітно дешевше, ніж Аліекспрес. Отже рішення було само собою напрошується. Та й довго чекати не доведеться.

Павербанки Baseus

Ми вибрали дві моделі на 20000 мАг:

Baseus Bipow Digital Display 15W 3A 2USB + Type-C

Baseus Bipow Digital Display Fast Charge 20W

Дві моделі з аналогічною номінальною ємністю, але трохи різними вихідними струмами. Як відомо з назви, перша підтримує потужність до 15 Вт, друга до 20 Вт.

Важлива тут не стільки потужність і сила струму, яка максимум може бути 2А, скільки напруга, що підтримується. У нашому випадку потрібно було запитати Wi-Fi роутери, яким потрібна напруга 9 і 12 В. І саме стільки павербанки відповідно підтримують.

В обох також є два порти USB і по одному MicroUSB і Type-C для зарядки самої павербанки. У комплекті є шнур для зарядки.

Схожі моделі є також із батареями загальною ємністю на десять і тридцять тисяч міліампер годин. Ми не брали «тридцятки», тому що не було впевненості, що встигатимуть заряджатися за час, поки є електрика.

Дизайн та обладнання

Зовні це симпатичні зарядні пристрої з глянсовою частиною на одній із сторін, під якою ховається дисплей. Він показує відсоток заряду, що залишився до розрядки і зарядки. Павербанк (Power Bank) на 20 Вт також показує піктограму, коли активна швидка зарядка. Вона ж включалася при використанні саме 12-підключення.

Збоку є кнопка живлення, яка може увімкнути акумулятор, якщо навантаження не зробило цього автоматично.

Всі технічні параметри роз’ємів написані не тільки на упаковці, але і під кожним з роз’ємів.

По ергономіці розповідати особливо нема чого. Розмір стандартний для цієї ємності, причому вони навіть тонші за аналогічні сяомівські. «Двадцятки» буде не дуже зручно носити із собою, бо вони як мінімум важкі. Для носіння в сумці краще вибирати моделі на 10 000 мАг.

Доступні чорний та білий кольори корпусу. У нас якраз обидва. Можемо сказати, що білий набагато практичніший. Він приховує і дрібні подряпини та сліди пальців. Порти в більш просунутому акумуляторі також пофарбовані в помаранчевий колір, який зазвичай символізує прискорену зарядку.

Враження

Моделі Bipow Digital Display 15W та Bipow Digital Display Fast Charge 20W на 20000 мАч виявилися зовні та технічно приємнішими ніж Xiaomi. Якщо «рисові» пристрої іноді глючили і збоїли, до того ж мали не дуже міцний пластиковий корпус, то ці відчуваються набагато якіснішими.

З технічної точки зору, за місяць роботи повербанки поки не дали приводу сумніватися як комплектуючі. Що більше, менш потужна модель живила мережеві пристрої стабільно годинами і без збоїв. Індикація заряду виводила схожі на правду цифри, принаймні щогодини роботи виходило правильно.

Для довідки, роутер якому потрібно 12 В при споживанні 1,5 А, може працювати від Baseus Bipow Digital Display Fast Charge 20W ємністю 20000 мАг до 20 годин. У нас виходило 17-18 і залишалося ще 15-20%. Зрозуміло, доводити батареї до глибокого розряду не хотілося. Теж стосується й другої моделі.

На повну зарядку цих 80% потрібно приблизно 4:00. Тож якщо світла був 5-7 годин (витрачалося 30-40 %), то назад зарядити павербанки за 2 години включення дуже реально.

Характеристики павер-банків

Baseus Bipow Digital Display 15W 3A 2USB + Type-C Bipow Digital Display Fast Charge 20W 3A 2USB + Type-C Номінальна ємність: 20000 мА·год, 74 Вт·час Потужність, ефективна: н.д. Ефективна ємність: 15000 мА·год 12000 мА·год Роз’єм входу: MicroUSB: 5В-2А/9В-2А USB-C: 5В-3А/9В-2А MicroUSB: 5В-2А/9В-2А USB-C: 5В-3А/9В-2А Роз’єми виходу: USB-A 1: 5В-2,4А/9В-2,22А/12В-1,5А

USB-A 2: 5В-2,4А/9В-2,22А/12В-1,5А

USB-C: 5В-3А/9В-2,22А/12В-1,5А USB-A 1: 5В-3А/9В-2А

USB-A 2: 5В-3А/9В-2А

USB-C: 5В-3А Транзитна зарядка: так Габарити: 153х68,8х29,7 мм Вага: 460 г 452 г Тип батарей: Po-Li Постачальник: Baseus Ukraine Ціна на олії: $35 $30 Оцінка: + ефективна ємність + якість конструкції + швидка зарядка

Андрій Ріттер

Редактор Редактор

Не пропустіть цікаве! Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі! Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram