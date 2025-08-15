ARM NSS – технология нейронного масштабирования разрешения для маломощных устройств15.08.25
ARM с 2026 года начнёт интегрировать в свои процессоры технологию нейронного суперсэмплинга NSS, которая ближе по подходу к AMD FSR4, так как требует встроенного вычислителя искусственного интеллекта.
Компания представила NSS как развитие ранее анонсированной ARM Accuracy Super Resolution (ASR), основанной на AMD FidelityFX Super Resolution 2.0. Новая версия получила ускорение за счёт NPU и предназначена для масштабирования разрешения на маломощных устройствах.
С будущего года в новые чипы ARM начнут устанавливать ускорители NPU с производительностью свыше 10 TOPS/Вт для AI-нагрузок. NSS заменяет набор фиксированных алгоритмов суперсэмплинга лёгкой моделью ИИ, способной масштабировать картинку с 540p до 1080p примерно за 4 мс на кадр. Это снижает нагрузку на графический процессор до 50% по сравнению с нативным рендерингом.
Технология унаследовала возможности ASR, уже применяемого в играх Fortnite и Infinity Nikki, и улучшила чёткость, стабильность изображения, а также обработку теней, мелкой геометрии и эффектов частиц. NSS работает на графическом процессоре с общей памятью, использует квантование INT8, накопление данных через обучение, постобработку и пиксельную фильтрацию без реактивных масок.
Для разработчиков доступен пакет Neural Graphics Development Kit, включающий плагин для Unreal Engine, эмуляцию Vulkan, инструменты профилирования, открытые модели на GitHub и Hugging Face, а также расширения машинного обучения Arm для Vulkan. Среди партнёров проекта — Epic Games, Tencent, NetEase, Sumo Digital и Enduring Games.
