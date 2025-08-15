ARM NSS – технологія нейронного масштабування дозволу для малопотужних пристроїв15.08.25
ARM з 2026 року почне інтегрувати у свої процесори технологію нейронного суперсемплінгу NSS, яка ближче за підходом до AMD FSR4, оскільки потребує вбудованого обчислювача штучного інтелекту.
Компанія представила NSS як розвиток анонсованої раніше ARM Accuracy Super Resolution (ASR), заснованої на AMD FidelityFX Super Resolution 2.0. Нова версія отримала прискорення рахунок NPU і призначена для масштабування дозволу на малопотужних пристроях.
З наступного року нові чіпи ARM почнуть встановлювати прискорювачі NPU з продуктивністю понад 10 TOPS/Вт для AI-навантажень. NSS замінює набір фіксованих алгоритмів суперсемплінгу легкою моделлю ШІ, здатної масштабувати картинку з 540p до 1080p приблизно за 4 мс на кадр. Це знижує навантаження на графічний процесор до 50% проти нативним рендерингом.
Технологія успадкувала можливості ASR, що вже застосовується в іграх Fortnite та Infinity Nikki, і покращила чіткість, стабільність зображення, а також обробку тіней, дрібної геометрії та ефектів частинок. NSS працює на графічному процесорі із загальною пам’яттю, використовує квантування INT8, накопичення даних через навчання, постобробку та піксельну фільтрацію без реактивних масок.
Для розробників доступний пакет Neural Graphics Development Kit, що включає плагін для Unreal Engine, емуляцію Vulkan, інструменти профілювання, відкриті моделі на GitHub і Hugging Face, а також розширення машинного навчання Arm для Arm. Серед партнерів проекту – Epic Games, Tencent, NetEase, Sumo Digital та Enduring Games.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Компанія Logitech пропонує широкий вибір обкладинок та чохлів для мобільних пристроїв. Познайомимося з Logitech FLIP FOLIO для планшетів та надкомпактних ноутбуків Apple
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
ARM NSS – технологія нейронного масштабування дозволу для малопотужних пристроїв штучний інтелект
ARM з 2026 року почне інтегрувати у свої процесори технологію нейронного суперсемплінгу NSS, яка ближче за підходом до AMD FSR4, оскільки потребує вбудованого обчислювача штучного інтелекту.
Придбати смартфон Oppo Reno14 В Україні можна буде за 25 000 грн. У подарунок Oppo Watch X Oppo події в Україні смартфон
З 13 по 24 серпня 2025 року в Україні відкривається попереднє замовлення нової серії смартфонів Oppo Reno14
Придбати смартфон Oppo Reno14 В Україні можна буде за 25 000 грн. У подарунок Oppo Watch X
Телевізори Sony почали масово отримувати оновлення Андроїд
Waze не працюватиме на смартфонах з Android 9 і нижче більше
У GTA V додали підтримку NVIDIA DLSS 4 Multi Frame Generation
SMS через Starlink: Київстар протестував супутниковий зв’язок
Київстар хоче залучити $200 млн при виході на біржу Nasdaq
XGIMI TITAN – нові проектори для бізнесу та навчання
Xiaomi Mijia Robot Vacuum 5 Pro може розпізнавати 47 видів бруду
Samsung Messages почнуть підтримувати супутниковий зв’язок
DJI випустила свій перший робот пилосос
Ігровий монітор Redmi A24 (2026) з підтримкою 144 Гц коштує $65