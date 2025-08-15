ARM NSS – технологія нейронного масштабування дозволу для малопотужних пристроїв

ARM з 2026 року почне інтегрувати у свої процесори технологію нейронного суперсемплінгу NSS, яка ближче за підходом до AMD FSR4, оскільки потребує вбудованого обчислювача штучного інтелекту.

Компанія представила NSS як розвиток анонсованої раніше ARM Accuracy Super Resolution (ASR), заснованої на AMD FidelityFX Super Resolution 2.0. Нова версія отримала прискорення рахунок NPU і призначена для масштабування дозволу на малопотужних пристроях.

З наступного року нові чіпи ARM почнуть встановлювати прискорювачі NPU з продуктивністю понад 10 TOPS/Вт для AI-навантажень. NSS замінює набір фіксованих алгоритмів суперсемплінгу легкою моделлю ШІ, здатної масштабувати картинку з 540p до 1080p приблизно за 4 мс на кадр. Це знижує навантаження на графічний процесор до 50% проти нативним рендерингом.

Технологія успадкувала можливості ASR, що вже застосовується в іграх Fortnite та Infinity Nikki, і покращила чіткість, стабільність зображення, а також обробку тіней, дрібної геометрії та ефектів частинок. NSS працює на графічному процесорі із загальною пам’яттю, використовує квантування INT8, накопичення даних через навчання, постобробку та піксельну фільтрацію без реактивних масок.

Для розробників доступний пакет Neural Graphics Development Kit, що включає плагін для Unreal Engine, емуляцію Vulkan, інструменти профілювання, відкриті моделі на GitHub і Hugging Face, а також розширення машинного навчання Arm для Arm. Серед партнерів проекту – Epic Games, Tencent, NetEase, Sumo Digital та Enduring Games.