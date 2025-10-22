Apple все еще самая дорогая компания, а Nvidia быстрорастущая по капитализации

Apple вновь подтвердила статус самого дорогого бренда в мире, возглавив рейтинг Interbrand 2025 уже тринадцатый год подряд. Стоимость бренда оценивается примерно в $470,9 млрд, что значительно превышает показатель ближайшего конкурента — Microsoft, чья оценка выросла на 10% и составила $388,5 млрд.

На третьем, четвёртом и пятом местах расположились Amazon ($319,9 млрд), Google ($317,1 млрд) и Samsung ($90,5 млрд). Несмотря на то, что стоимость Apple снизилась на 4% по сравнению с прошлым годом, компания сохраняет внушительный отрыв от остальных участников рейтинга.

Методика Interbrand основывается на трёх ключевых факторах: финансовых результатах, влиянии бренда на решения покупателей и его конкурентоспособности на рынке. В целом совокупная стоимость ста ведущих мировых брендов выросла на 4,4% и достигла $3,6 трлн, что отражает устойчивое развитие глобального бизнеса.

Главной сенсацией рейтинга стала NVIDIA — производитель чипов для искусственного интеллекта. Стоимость её бренда увеличилась на 116%, достигнув $43,2 млрд, благодаря чему компания поднялась с 36-го на 15-е место — это самый большой скачок за всю историю рейтинга.

Также впервые в топ-10 вошёл Instagram, прибавив 27% к своей стоимости. В то же время Nike и Tesla столкнулись со снижением позиций: Nike опустился с 14-го на 23-е место после падения стоимости бренда на 26%, а Tesla потеряла 13 позиций из-за снижения на 35%.

Рейтинг Interbrand 2025 демонстрирует, какие бренды оказывают наибольшее влияние на потребителей и рынок, а также подчёркивает значение инноваций, популярности и технологической адаптивности для укрепления их рыночной стоимости.