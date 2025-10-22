Apple все ще найдорожча компанія, а Nvidia найбільш швидкозростаюча по капіталізації22.10.25
Apple знову підтвердила статус найдорожчого бренду у світі, очоливши рейтинг Interbrand 2025 вже тринадцятий рік поспіль. Вартість бренду оцінюється приблизно в $470,9 млрд, що значно перевищує показник найближчого конкурента — Microsoft, оцінка якого зросла на 10% і склала $388,5 млрд.
На третьому, четвертому та п’ятому місцях розташувалися Amazon ($319,9 млрд), Google ($317,1 млрд) та Samsung ($90,5 млрд). Незважаючи на те, що вартість Apple знизилася на 4% порівняно з минулим роком, компанія зберігає значний відрив від решти учасників рейтингу.
Методика Interbrand ґрунтується на трьох ключових факторах: фінансових результатах, вплив бренду на рішення покупців та його конкурентоспроможності на ринку. Загалом сукупна вартість ста провідних світових брендів зросла на 4,4% і сягнула $3,6 трлн, що відбиває сталий розвиток глобального бізнесу.
Головною сенсацією рейтингу стала NVIDIA – виробник чіпів для штучного інтелекту. Вартість її бренду збільшилася на 116%, досягнувши $43,2 млрд, завдяки чому компанія піднялася з 36-го на 15-е місце — це найбільший стрибок за історію рейтингу.
Також уперше до топ-10 увійшов Instagram, додавши 27% до своєї вартості. У той же час Nike та Tesla зіткнулися зі зниженням позицій: Nike опустився з 14-го на 23 місце після падіння вартості бренду на 26%, а Tesla втратила 13 позицій через зниження на 35%.
Рейтинг Interbrand 2025 демонструє, які бренди мають найбільший вплив на споживачів та ринок, а також підкреслює значення інновацій, популярності та технологічної адаптивності для зміцнення їхньої ринкової вартості.
