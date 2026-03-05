   

Apple Studio Display XDR 2026 получил профессиональный HDR экран разрешением 5K

05.03.26

Apple Studio Display XDR 2026

Apple обновила линейку профессиональных мониторов, представив Apple Studio Display и Apple Studio Display XDR. Обе модели получили 27-дюймовые панели с разрешением 5K, современный набор портов и обновлённые мультимедийные компоненты. При этом устройства ориентированы на разную аудиторию — от продвинутых пользователей до специалистов по цветокоррекции, кино и визуальным эффектам.

 

Studio Display: универсальный 5K для работы и контента

 

Базовая модель сохранила узнаваемый промышленный дизайн, но получила ряд обновлений. Яркость увеличена до 600 нит, используется 27-дюймовая панель с разрешением 5120×2880 пикселей, поддержкой цветового пространства P3 и технологии True Tone.

 

Монитор оснащён 12-мегапиксельной камерой с функцией Center Stage, шестью динамиками и тремя микрофонами. Набор портов включает Thunderbolt 5 с пропускной способностью до 120 Гбит/с и поддержкой зарядки ноутбука мощностью до 96 Вт, а также два дополнительных USB-C (10 Гбит/с).

 

Частота обновления — стандартные 60 Гц. Модель позиционируется как универсальное решение для работы с фото и видео, повседневных задач и мультимедиа.

 

Studio Display XDR: mini-LED и расширенный HDR

 

Apple Studio Display XDR 2026

 

Старшая модель пришла на смену Pro Display XDR и стала флагманом линейки. В основе — 27-дюймовая панель 5K Retina XDR с mini-LED-подсветкой и 2304 зонами локального затемнения.

 

Пиковая яркость достигает 2000 нит в HDR и 1000 нит в SDR. Поддерживаются цветовые пространства P3 и Adobe RGB, а охват Rec.2020 превышает 80%. Частота обновления — до 120 Гц с Adaptive Sync.

 

Как и младшая версия, монитор получил 12-мегапиксельную камеру, систему из шести динамиков и трёх микрофонов, а также порты Thunderbolt 5 и два USB-C.

 

Studio Display XDR ориентирован на профессиональную работу с HDR-контентом, цветокоррекцию и видеопроизводство, где важны высокая яркость и точность цветопередачи.

 

Сроки выхода и цены

 

Обе модели уже доступны для предзаказа. Продажи стартуют 11 марта. Базовая версия Studio Display начинается от 1600 долларов, Studio Display XDR — от 3300 долларов.

 

Обновление линейки демонстрирует стремление Apple разделить универсальные и специализированные решения, сохранив одинаковую диагональ, но предложив разные технологии подсветки, частоту обновления и расширенные возможности работы с HDR.


