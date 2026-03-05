Apple Studio Display XDR 2026 получил профессиональный HDR экран разрешением 5K    

Apple Studio Display XDR 2026 получил профессиональный HDR экран разрешением 5K05.03.26
Apple обновила линейку профессиональных мониторов, представив Apple Studio Display и Apple Studio Display XDR. Обе модели получили 27-дюймовые панели с разрешением 5K, современный набор портов и обновлённые мультимедийные компоненты. При этом устройства ориентированы на разную аудиторию — от продвинутых пользователей до специалистов по цветокоррекции, кино и визуальным эффектам.
Studio Display: универсальный 5K для работы и контента
Базовая модель сохранила узнаваемый промышленный дизайн, но получила ряд обновлений. Яркость увеличена до 600 нит, используется 27-дюймовая панель с разрешением 5120×2880 пикселей, поддержкой цветового пространства P3 и технологии True Tone.
Монитор оснащён 12-мегапиксельной камерой с функцией Center Stage, шестью динамиками и тремя микрофонами. Набор портов включает Thunderbolt 5 с пропускной способностью до 120 Гбит/с и поддержкой зарядки ноутбука мощностью до 96 Вт, а также два дополнительных USB-C (10 Гбит/с).
Частота обновления — стандартные 60 Гц. Модель позиционируется как универсальное решение для работы с фото и видео, повседневных задач и мультимедиа.
Studio Display XDR: mini-LED и расширенный HDR
Старшая модель пришла на смену Pro Display XDR и стала флагманом линейки. В основе — 27-дюймовая панель 5K Retina XDR с mini-LED-подсветкой и 2304 зонами локального затемнения.
Пиковая яркость достигает 2000 нит в HDR и 1000 нит в SDR. Поддерживаются цветовые пространства P3 и Adobe RGB, а охват Rec.2020 превышает 80%. Частота обновления — до 120 Гц с Adaptive Sync.
Как и младшая версия, монитор получил 12-мегапиксельную камеру, систему из шести динамиков и трёх микрофонов, а также порты Thunderbolt 5 и два USB-C.
Studio Display XDR ориентирован на профессиональную работу с HDR-контентом, цветокоррекцию и видеопроизводство, где важны высокая яркость и точность цветопередачи.
Сроки выхода и цены
Обе модели уже доступны для предзаказа. Продажи стартуют 11 марта. Базовая версия Studio Display начинается от 1600 долларов, Studio Display XDR — от 3300 долларов.
Обновление линейки демонстрирует стремление Apple разделить универсальные и специализированные решения, сохранив одинаковую диагональ, но предложив разные технологии подсветки, частоту обновления и расширенные возможности работы с HDR.
В основе Apple Studio Display XDR— 27-дюймовая панель 5K Retina XDR с mini-LED-подсветкой и 2304 зонами локального затемнения.
