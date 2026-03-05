   

Apple Studio Display XDR 2026 отримав професійний HDR екран роздільною здатністю 5K

05.03.26

Apple Studio Display XDR 2026

 

Apple оновила лінійку професійних моніторів, представивши Apple Studio Display та Apple Studio Display XDR. Обидві моделі отримали 27-дюймові панелі з роздільною здатністю 5K, сучасний набір портів та оновлені мультимедійні компоненти. При цьому пристрої орієнтовані на різну аудиторію – від просунутих користувачів до фахівців з корекції кольору, кіно і візуальних ефектів.

 

Studio Display: універсальний 5K для роботи та контенту

 

Базова модель зберегла відомий промисловий дизайн, але отримала низку оновлень. Яскравість збільшена до 600 нит, використовується 27-дюймова панель з роздільною здатністю 5120×2880 пікселів, підтримкою колірного простору P3 та технології True Tone.

 

Монітор оснащений 12-мегапіксельною камерою з функцією Center Stage, шістьма динаміками та трьома мікрофонами. Набір портів включає Thunderbolt 5 з пропускною здатністю до 120 Гбіт/с та підтримкою зарядки ноутбука потужністю до 96 Вт, а також два додаткові USB-C (10 Гбіт/с).

 

Частота оновлення – стандартні 60 Гц. Модель позиціонується як універсальне рішення для роботи з фото та відео, повсякденних завдань та мультимедіа.

 

Studio Display XDR: mini-LED та розширений HDR

 

Apple Studio Display XDR 2026

 

Старша модель прийшла на зміну Pro Display XDR та стала флагманом лінійки. В основі – 27-дюймова панель 5K Retina XDR з mini-LED-підсвічуванням та 2304 зонами локального затемнення.

 

Пікова яскравість досягає 2000 ніт у HDR і 1000 ніт у SDR. Підтримуються колірні простори P3 та Adobe RGB, а охоплення Rec.2020 перевищує 80%. Частота оновлення – до 120 Гц із Adaptive Sync.

 

Як і молодша версія, монітор отримав 12-мегапіксельну камеру, систему з шести динаміків та трьох мікрофонів, а також порти Thunderbolt 5 та два USB-C.

 

Studio Display XDR орієнтований на професійну роботу з HDR-контентом, корекцію кольору та відеовиробництво, де важливі висока яскравість і точність кольору.

 

Терміни виходу та ціни

 

Обидві моделі вже доступні для замовлення. Продаж стартує 11 березня. Базова версія Studio Display починається від 1600 доларів, Studio Display XDR – від 3300 доларів.

 

Оновлення лінійки демонструє прагнення Apple розділити універсальні та спеціалізовані рішення, зберігши однакову діагональ, але запропонувавши різні технології підсвічування, частоту оновлення та розширені можливості роботи з HDR.


