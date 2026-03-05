Apple Studio Display XDR 2026 отримав професійний HDR екран роздільною здатністю 5K

Apple оновила лінійку професійних моніторів, представивши Apple Studio Display та Apple Studio Display XDR. Обидві моделі отримали 27-дюймові панелі з роздільною здатністю 5K, сучасний набір портів та оновлені мультимедійні компоненти. При цьому пристрої орієнтовані на різну аудиторію – від просунутих користувачів до фахівців з корекції кольору, кіно і візуальних ефектів.

Studio Display: універсальний 5K для роботи та контенту

Базова модель зберегла відомий промисловий дизайн, але отримала низку оновлень. Яскравість збільшена до 600 нит, використовується 27-дюймова панель з роздільною здатністю 5120×2880 пікселів, підтримкою колірного простору P3 та технології True Tone.

Монітор оснащений 12-мегапіксельною камерою з функцією Center Stage, шістьма динаміками та трьома мікрофонами. Набір портів включає Thunderbolt 5 з пропускною здатністю до 120 Гбіт/с та підтримкою зарядки ноутбука потужністю до 96 Вт, а також два додаткові USB-C (10 Гбіт/с).

Частота оновлення – стандартні 60 Гц. Модель позиціонується як універсальне рішення для роботи з фото та відео, повсякденних завдань та мультимедіа.

Studio Display XDR: mini-LED та розширений HDR

Старша модель прийшла на зміну Pro Display XDR та стала флагманом лінійки. В основі – 27-дюймова панель 5K Retina XDR з mini-LED-підсвічуванням та 2304 зонами локального затемнення.

Пікова яскравість досягає 2000 ніт у HDR і 1000 ніт у SDR. Підтримуються колірні простори P3 та Adobe RGB, а охоплення Rec.2020 перевищує 80%. Частота оновлення – до 120 Гц із Adaptive Sync.

Як і молодша версія, монітор отримав 12-мегапіксельну камеру, систему з шести динаміків та трьох мікрофонів, а також порти Thunderbolt 5 та два USB-C.

Studio Display XDR орієнтований на професійну роботу з HDR-контентом, корекцію кольору та відеовиробництво, де важливі висока яскравість і точність кольору.

Терміни виходу та ціни

Обидві моделі вже доступні для замовлення. Продаж стартує 11 березня. Базова версія Studio Display починається від 1600 доларів, Studio Display XDR – від 3300 доларів.

Оновлення лінійки демонструє прагнення Apple розділити універсальні та спеціалізовані рішення, зберігши однакову діагональ, але запропонувавши різні технології підсвічування, частоту оновлення та розширені можливості роботи з HDR.