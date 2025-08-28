Apple представит iPhone 17 уже 9 сентября 2025 года28.08.25
Apple разослала приглашения на свою традиционную осеннюю презентацию, которая состоится 9 сентября 2025 года в 20:00 по киевскому времени. Трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте компании, в YouTube и через приложение Apple TV.
Главным событием станет анонс линейки iPhone 17. В неё войдут ультратонкий iPhone 17 Air, стандартный iPhone 17, а также модели iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Смартфоны серии Pro получат алюминиевый корпус и переработанный блок камер, а работать они будут на процессорах A19 или A19 Pro. iPhone 17 Air станет самым лёгким и тонким устройством в истории бренда и получит 6,6-дюймовый экран, модем C1 и одну основную камеру.
Кроме того, Apple представит новые часы: Apple Watch Series 11, Watch Ultra 3 и Watch SE 3 — впервые за три года обновятся все модели одновременно. Также ожидаются AirPods Pro 3, обновлённые HomePod mini и Apple TV 4K. Помимо аппаратных новинок, компания объявит сроки выхода новых операционных систем: iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe и других.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Новый ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН оснащен топовым процессором Intel Core Ultra 9 275HX и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5080. Посмотрим, что он может предложить в новом поколении
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Apple представит iPhone 17 уже 9 сентября 2025 года Apple iPhone смартфон события в мире
Apple разослала приглашения на свою традиционную осеннюю презентацию с iPhone 17, которая состоится 9 сентября 2025 года в 20:00 по киевскому времени.
ОС Linux исполнилось 34 года Linux история операционная система
Исполняется 34 года с того момента, как студент из Хельсинки Линус Торвальдс впервые сообщил на форуме, что в свободное время разрабатывает собственную операционную систему Linux
Apple представит iPhone 17 уже 9 сентября 2025 года
ОС Linux исполнилось 34 года
Портативная консоль Abxylute 3D One оснащена экраном 11 дюймов работающий в 2D и 3D
Опубликован исходный код чат-бота xAI Grok 2.5
Doom запустили на зарядке Anker
Google Photos получит голосовое управление редактором фото
Google Pixel Buds 2a имеют защиту IP54 и активную шумозащиту
JBL Quantum — новые геймерские гарнитуры на Gamescom 2025
Instagram позволит слушать треки на Spotify
Google включила ИИ в поиске для 180 стран, в том числе и для Украины
Как выбрать аккумулятор для ИБП: полезные советы
Samsung QN90F с диагональю 115″ — самый большой Neo QLED-телевизор