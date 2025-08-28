Apple представит iPhone 17 уже 9 сентября 2025 года

Apple разослала приглашения на свою традиционную осеннюю презентацию, которая состоится 9 сентября 2025 года в 20:00 по киевскому времени. Трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте компании, в YouTube и через приложение Apple TV.

Главным событием станет анонс линейки iPhone 17. В неё войдут ультратонкий iPhone 17 Air, стандартный iPhone 17, а также модели iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Смартфоны серии Pro получат алюминиевый корпус и переработанный блок камер, а работать они будут на процессорах A19 или A19 Pro. iPhone 17 Air станет самым лёгким и тонким устройством в истории бренда и получит 6,6-дюймовый экран, модем C1 и одну основную камеру.

Кроме того, Apple представит новые часы: Apple Watch Series 11, Watch Ultra 3 и Watch SE 3 — впервые за три года обновятся все модели одновременно. Также ожидаются AirPods Pro 3, обновлённые HomePod mini и Apple TV 4K. Помимо аппаратных новинок, компания объявит сроки выхода новых операционных систем: iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe и других.