Apple представить iPhone 17 вже 9 вересня 2025 року

Apple розіслала запрошення на свою традиційну осінню презентацію, яка відбудеться 9 вересня 2025 року о 20:00 за київським часом. Трансляцію можна буде подивитися на офіційному сайті компанії, у YouTube та через додаток Apple TV.

Головною подією стане анонс лінійки iPhone 17. До неї увійдуть ультратонкий iPhone 17 Air, стандартний iPhone 17, а також моделі iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max. Смартфони серії Pro отримають алюмінієвий корпус та перероблений блок камер, а працюватимуть вони на процесорах A19 або A19 Pro. iPhone 17 Air стане найлегшим і найтоншим пристроєм в історії бренду і отримає 6,6-дюймовий екран, модем C1 і одну основну камеру.

Крім того, Apple представить новий годинник: Apple Watch Series 11, Watch Ultra 3 і Watch SE 3 – вперше за три роки оновляться всі моделі одночасно. Також очікуються AirPods Pro 3, оновлені HomePod mini та Apple TV 4K. Крім апаратних новинок, компанія оголосить термін виходу нових операційних систем: iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe та інших.