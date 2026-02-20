Apple представит бюджетный смартфон iPhone 17e

Компания Apple проведет глобальную презентацию новых устройств в начале марта, хотя ранее ожидалось, что мероприятие состоится еще в феврале. Производитель уже разослал приглашение избранным медиа на специальное событие под названием Apple Experience.

Мероприятие Apple запланировано на 4 марта в 15:00 по центральноевропейскому времени и будет проходить одновременно в нескольких городах мира — Нью-Йорке, Лондоне и Шанхае. Компания не раскрывает деталей программы и масштаба презентации, ограничившись формулировкой об «особом мероприятии Apple Experience».

Ожидается, что в ходе события производитель представит ряд новых продуктов. Среди них – бюджетный смартфон iPhone 17e, обновленные ноутбуки MacBook Pro с чипами M5 Pro и M5 Max, а также восьмое поколение iPad Air и двенадцатое поколение базового iPad. Кроме того, аналитики и инсайдеры допускают анонс нового Apple Studio Display и более доступного MacBook на базе чипа A18.

О большинстве этих устройств уже долгое время появляются истоки и слухи, поэтому их дебюты в начале марта выглядят логичным продолжением обновления линейки устройств компании.