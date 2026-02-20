Apple представить бюджетний смартфон iPhone 17e  

Apple представить бюджетний смартфон iPhone 17e20.02.26
Компанія Apple проведе глобальну презентацію нових пристроїв на початку березня, хоча раніше очікувалося, що захід відбудеться ще у лютому. Виробник вже розіслав запрошення вибраним медіа на спеціальну подію під назвою Apple Experience.
Захід Apple запланований на 4 березня о 15:00 за центральноєвропейським часом і проходитиме одночасно в кількох містах світу – Нью-Йорку, Лондоні та Шанхаї. Компанія не розкриває деталей програми та масштабу презентації, обмежившись формулюванням про “особливий захід Apple Experience”.
Очікується, що під час події виробник представить низку нових продуктів. Серед них – бюджетний смартфон iPhone 17e, оновлені ноутбуки MacBook Pro з чіпами M5 Pro та M5 Max, а також восьме покоління iPad Air та дванадцяте покоління базового iPad. Крім того, аналітики та інсайдери допускають анонс нового Apple Studio Display та доступнішого MacBook на базі чіпа A18.
Про більшість цих пристроїв вже тривалий час з’являються витоки та чутки, тому їх дебюти на початку березня виглядають логічним продовженням оновлення лінійки пристроїв компанії.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Огляд навушників Logitech G G325: надійно та надовго
Logitech G випустила нову ігрову гарнітуру, яка запропонує гарну ергономіку, стабільне підключення та високу автономність за цілком прийнятною ціною. Розкажемо про Logitech G G325 докладніше
Огляд навушників Logitech G G325: надійно та надовго
Огляд смартфона Poco M8 Pro: можна дозволити більше
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Apple представить бюджетний смартфон iPhone 17e Apple події у світі
Захід Apple запланований на 4 березня о 15:00 за центральноєвропейським часом і проходитиме одночасно в кількох містах світу – Нью-Йорку, Лондоні та Шанхаї.
У Китаї фізичні кнопки в автомобілях стануть обов’язковою вимогою безпеки автомобіль Китай
Китайське Міністерство промисловості та інформатизації (MIIT) готує нові правила для автовиробників, які передбачають обов’язкове використання фізичних органів керування для ключових функцій автомобіля
Apple представить бюджетний смартфон iPhone 17e
YouTube закрив коментарі та описи відео для користувачів із блокувальниками реклами
LG Buds Plus xboom Buds Lite – нові навушники компанії
Google Docs тепер зможе зачитувати документ завдяки ШІ Gemini
Китай заборонив штурвал замість керма. Теж як у електрокарів Tesla
Українські користувачі зможуть монетизувати сторінки з 5000+ передплатників у Facebook
Thermaltake TGM-V49CDQ – величезний ультра широкоформатний монітор із співвідношенням сторін 32:9