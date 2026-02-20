Apple представить бюджетний смартфон iPhone 17e

Компанія Apple проведе глобальну презентацію нових пристроїв на початку березня, хоча раніше очікувалося, що захід відбудеться ще у лютому. Виробник вже розіслав запрошення вибраним медіа на спеціальну подію під назвою Apple Experience.

Захід Apple запланований на 4 березня о 15:00 за центральноєвропейським часом і проходитиме одночасно в кількох містах світу – Нью-Йорку, Лондоні та Шанхаї. Компанія не розкриває деталей програми та масштабу презентації, обмежившись формулюванням про “особливий захід Apple Experience”.

Очікується, що під час події виробник представить низку нових продуктів. Серед них – бюджетний смартфон iPhone 17e, оновлені ноутбуки MacBook Pro з чіпами M5 Pro та M5 Max, а також восьме покоління iPad Air та дванадцяте покоління базового iPad. Крім того, аналітики та інсайдери допускають анонс нового Apple Studio Display та доступнішого MacBook на базі чіпа A18.

Про більшість цих пристроїв вже тривалий час з’являються витоки та чутки, тому їх дебюти на початку березня виглядають логічним продовженням оновлення лінійки пристроїв компанії.