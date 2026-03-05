   

Apple MacBook Neo с процессором от iPhone 16 Pro стоит $599

05.03.26

Apple MacBook Neo

 

Apple представила новый доступный ноутбук MacBook Neo. Главной особенностью модели стал мобильный процессор A18 Pro, который ранее использовался в смартфонах iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.

 

Дизайн и экран

 

MacBook Neo получил алюминиевый корпус и весит около 1,2 кг. Ноутбук доступен в четырех цветах: румяном, индиго, серебристом и цитрусовом.

 

Устройство оснащено 13-дюймовым дисплеем Liquid Retina display с разрешением 2408 × 1506 пикселей. Экран поддерживает отображение до одного миллиарда цветов, максимальная яркость достигает 500 нит. Также предусмотрено антибликовое покрытие.

 

Apple MacBook Neo

 

Процессор из iPhone и работа без охлаждения

 

В основе ноутбука лежит чип A18 Pro. По данным Apple, его производительность может быть до 50% выше по сравнению с популярными ноутбуками на базе Intel Core Ultra 5 от Intel.

 

Процессор включает встроенный 5-ядерный графический модуль и 16-ядерный нейронный блок, предназначенный для работы функций Apple Intelligence.

 

MacBook Neo не оснащается вентиляторами — система охлаждения пассивная, поэтому ноутбук работает практически бесшумно.

 

Apple MacBook Neo

 

Автономность и оснащение

 

По заявлению производителя, время автономной работы достигает 16 часов.

 

Ноутбук получил два порта USB-C, разъем для наушников 3,5 мм, поддержку Wi‑Fi 6E и Bluetooth 6, а также боковые стереодинамики.

 

В продаже будут версии с 256 или 512 ГБ накопителя и 8 ГБ унифицированной оперативной памяти. Также предусмотрена поддержка одного внешнего монитора с разрешением до 4K при частоте 60 Гц. Для видеозвонков используется камера FaceTime HD camera с разрешением 1080p.

 

Цена и начало продаж

 

Базовая версия MacBook Neo с накопителем на 256 ГБ и без Touch ID стоит 599 долларов. Модификация с 512 ГБ памяти и сканером отпечатков оценивается в 699 долларов.

 

Предварительные заказы уже открыты на официальном сайте Apple. Начало поставок запланировано на 11 марта.

 

Ранее в течение последних двух дней компания также представила ряд других устройств, включая iPhone 17e, iPad Air, монитор Studio Display XDR, а также обновленные ноутбуки MacBook Pro и MacBook Air на базе чипов Apple M5.


Не пропустите интересное!

Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!

Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *





Статьи & тестыArticles
03.11.25
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
views
934
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.

02.03.26
Обзор ноутбука Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G): универсальный и симпатичный
views
65
comments 0
Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G)

Acer Nitro Lite 16 2025 модельного года получила интересный дизайн корпуса, геймерские акценты и проверенные компоненты. Расскажем про его возможности подробнее

02.03.26 | 05.23
Обзор ноутбука Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G): универсальный и симпатичный
23.02.26 | 05.48
Обзор смартфона Oppo Reno 15 5G: уверенный
17.02.26 | 22.00
Обзор наушников Logitech G G325: надежно и надолго
02.02.26 | 05.04
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
26.01.26 | 05.05
Источники автономного питания для дома: инверторы, аккумуляторы, солнечные панели
29.12.25 | 05.30
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
25.11.25 | 05.02
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
24.11.25 | 05.25
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
23.11.25 | 06.17
Зарядные станции для любых задач — от смартфона до крупной бытовой техники
22.11.25 | 05.38
Черная пятница – как покупать и экономить
21.11.25 | 05.04
Топ-5 мощных повербанков от 20000 до 50000 mAh для блекаутов и не только!
20.11.25 | 05.10
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
19.11.25 | 05.44
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
05.03.26 | 17.04
Apple MacBook Neo с процессором от iPhone 16 Pro стоит $599    
Apple MacBook Neo

Apple представила доступный ноутбук MacBook Neo. Он получил мобильный процессор A18 Pro, который ранее использовался в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.

05.03.26 | 15.51
Starlink Mobile V2 — прямой 5G со смартфонов через спутники    
SpaceX Starlink V3

Starlink Mobile V2 предназначены для прямого подключения обычных смартфонов к спутниковой сети без использования наземных базовых станций

05.03.26 | 17.04
Apple MacBook Neo с процессором от iPhone 16 Pro стоит $599
05.03.26 | 15.51
Starlink Mobile V2 — прямой 5G со смартфонов через спутники
05.03.26 | 13.06
Lenovo на MWC 2026: обнволенные ThinkPad T14 Gen 7, T16 Gen 5 и X13 Detachable с Intel Core Ultra
05.03.26 | 11.49
Apple Studio Display XDR 2026 получил профессиональный HDR экран разрешением 5K
05.03.26 | 10.08
Представлен раскладной смартфон Honor Magic V6 на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5
05.03.26 | 07.20
IDC: Кризис памяти обвалит рынок смартфонов и исключит выпуск моделей за $100
04.03.26 | 20.39
Украинская DeViro представила новый дрон-перехватчик SOKYRA
04.03.26 | 20.33
Представлен Apple MacBook Air 2026 на базе чипа M5 — вчетверо мощнее, с SSD на 512 ГБ
04.03.26 | 18.41
XGMI Z6X — проектор для просмотра кино на потолке
04.03.26 | 15.50
MWC 2026: Honor Robot Phone — смартфон с подвижной внешней камерой
04.03.26 | 14.26
Представлены процессоры Apple M5 Pro и Apple M5 Max — прирост быстродействия до 30%
04.03.26 | 13.42
Число пользователей Starlink в Украине может вырасти до 12 миллионов к 2026 году
04.03.26 | 13.08
Представлен Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition 11-го поколения на MWC 2026
04.03.26 | 10.15
Xiaomi представила 6 мониторов стоимостью $70 — $290
04.03.26 | 07.12
Paramount купила Warner Bros. за $110 млрд