Apple MacBook Neo с процессором от iPhone 16 Pro стоит $599    

Apple MacBook Neo с процессором от iPhone 16 Pro стоит $59905.03.26
Apple представила новый доступный ноутбук MacBook Neo. Главной особенностью модели стал мобильный процессор A18 Pro, который ранее использовался в смартфонах iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.
Дизайн и экран
MacBook Neo получил алюминиевый корпус и весит около 1,2 кг. Ноутбук доступен в четырех цветах: румяном, индиго, серебристом и цитрусовом.
Устройство оснащено 13-дюймовым дисплеем Liquid Retina display с разрешением 2408 × 1506 пикселей. Экран поддерживает отображение до одного миллиарда цветов, максимальная яркость достигает 500 нит. Также предусмотрено антибликовое покрытие.
Процессор из iPhone и работа без охлаждения
В основе ноутбука лежит чип A18 Pro. По данным Apple, его производительность может быть до 50% выше по сравнению с популярными ноутбуками на базе Intel Core Ultra 5 от Intel.
Процессор включает встроенный 5-ядерный графический модуль и 16-ядерный нейронный блок, предназначенный для работы функций Apple Intelligence.
MacBook Neo не оснащается вентиляторами — система охлаждения пассивная, поэтому ноутбук работает практически бесшумно.
Автономность и оснащение
По заявлению производителя, время автономной работы достигает 16 часов.
Ноутбук получил два порта USB-C, разъем для наушников 3,5 мм, поддержку Wi‑Fi 6E и Bluetooth 6, а также боковые стереодинамики.
В продаже будут версии с 256 или 512 ГБ накопителя и 8 ГБ унифицированной оперативной памяти. Также предусмотрена поддержка одного внешнего монитора с разрешением до 4K при частоте 60 Гц. Для видеозвонков используется камера FaceTime HD camera с разрешением 1080p.
Цена и начало продаж
Базовая версия MacBook Neo с накопителем на 256 ГБ и без Touch ID стоит 599 долларов. Модификация с 512 ГБ памяти и сканером отпечатков оценивается в 699 долларов.
Предварительные заказы уже открыты на официальном сайте Apple. Начало поставок запланировано на 11 марта.
Ранее в течение последних двух дней компания также представила ряд других устройств, включая iPhone 17e, iPad Air, монитор Studio Display XDR, а также обновленные ноутбуки MacBook Pro и MacBook Air на базе чипов Apple M5.
